تشریح عملیات مهار فوران چاه 24 نفت شهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بامداد 8 خرداد ماه امسال بنا به دلایل نامشخصی چاه شماره 24 میدان نفتی نفت شهر دچار فوران نفت و گاز و آتش سوزی شد که در این حادثه علاوه بر تخریب کامل دکل شماره 114 حفاری شمال چهار نفر از متخصصان صنعت نفت کشور هم جان خود را از دست دادند.

سرانجام با گذشت 38 روز از فوران نفت و گاز و آتش سوزی با شعله هایی بیش از 70 متر میدان نفت شهر در نهایت چاه سرکش این میدان مشترک نفتی ساعت 21 روز سه شنبه تحت کنترل حفار مردان شرکت ملی نفت ایران درآمد.



حیدر بهمنی در توضیح این عملیات گفت: هر چند مهارگران و متخصصان صنعت نفت سوابق درخشان و ارزشمندی از مهار چاه های مختلف داشتند ولی این مورد، اولین فوران چاه نفت و گاز در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که نیروهای مهارگر ایرانی با وجود دستگاه حفاری و ضایعاتی با بیش از 300 تن در محل چاه با آن مواجه بودند.



وی گفت: با سپردن هدایت عملیات به شرکت ملی حفاری ایران، متخصصان و کارشناسان اداره کنترل و مهار فوران چاه های نفت و گاز صنعت حفاری کشور پرشتاب وارد منطقه عملیاتی نفت شهر شدند تا از نزدیک وضعیت چاه، حجم آتش، خسارات وارده، علل وقوع حادثه و چگونگی انجام عملیات مهار را مورد بررسی قرار دهند.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: بررسی‌ها نشان داد که با وجود شعله های سرکش و ضایعات دستگاه حفاری‌، ساخت حوضچه‌ها، تامین آب مورد نیاز و پاکسازی منطقه از میدان مین و گلوله‌های به جای مانده از دوران جنگ تحمیلی به روزها وقت نیاز دارد و براساس استانداردهای کار در جهان برای مهار این گونه چاه ها دست کم به شش ماه زمان نیاز است.



مدیر تیم عملیات مهار و کنترل فوران چاه 24 نفت شهر اظهار داشت: براساس بررسی‌های اولیه، شکستگی سازند در لایه‌های بالایی مخزن، نفت و گاز به سطح زمین راه یافته و با انباشت زیاد در حین عملیات حفاری موجب فوران شده بود که برای شتاب بخشیدن به عملیات در نزدیکترین زمان ممکن کمیته‌های فنی، مهندسی، حفاری، ایمنی، حراست، پشتیبانی، ترابری، مخابرات و عملیات مهار تشکیل و مسئولان هر گروه با توجه به تجارب آنان تعیین شدند تا هر تیم با توجه به جدول وظایف تعیین شده برنامه خود را به اجرا درآورد و همزمان گروه های زمین‌شناسی و مهندسی مخازن برنامه‌ریزی لازم را به منظور طراحی محلِ جدید چاه‌های امدادی (جهت دار) به انجام رساندند.



وی اضافه کرد: تیمهای تخصصی از بین آزموده ترین متخصصان شرکت‌های تابع وزارت نفت انتخاب و به منطقه عملیاتی فراخوان شدند و ترکیب تیم‌ها از بین متخصصان با سابقه و جوانان انتخاب شد تا جوانان بتواند در میدان عمل به کسب تجربه بپردازند و آینده صنعت را تضمین کنند.



مدیر تیم عملیات مهار و کنترل فوران چاه 24 نفت شهر گفت: با جاری شدن نفت در اطراف چاه، واحدهای مهندسی و ساختمان برای پیشگیری از آسیبهای زیست محیطی با ایجاد سد و حوضچه های خاکی از گسترش آن جلوگیری کردند.



وی افزود: در گام نخست محوطه‌سازی و ایجاد راه‌های ارتباطی به اجرا در‌آمد و تیم های خنثی‌سازی میادین مین سپاه با تعیین حدود تردد و پاکسازی منطقه، مهار‌گران را یاری رساندند و متخصصان صنعت نفت همزمان عملیات مهار مستقیم از دهانه چاه 24 و حفاری انحرافی را برنامه ریزی کردند.



بهمنی اضافه کرد: تلاشگران صنعت نفت پس از محوطه‌سازی و تسطیح اطراف چاه، سه استخر با ظرفیت 30 تا 50 هزار بشکه‌ای با کف و بدنه ایزوله شده از مواد پلاستیکی برای ذخیره آب احداث کردند تا آب مورد نیاز عملیات در آنها ذخیره و به محل چاه پمپاژ شود.



مدیر تیم عملیات مهار و کنترل فوران چاه 24 نفت شهر با اشاره به اینکه منطقه نفت‌شهر به سبب شرایط اقلیمی دارای شرایط خاصی بوده و تامین آب به عنوان ضروری ترین نیاز مهار آتش با دشواری امکان پذیر بود که در این ارتباط طرح آبرسانی به منظور حمله به آتش در دستور کار قرار گرفت و نیروهای پشتیبانی به همراه واحدهای مهندسی با 17 گروه عملیاتی در مدت کوتاهی توانستند ایستگاه های پمپاژ و سه رشته لوله 4 اینچ به طول 60 کیلومتر را با موفقیت انجام داده و همزمان 20 دستگاه تانکر آبرسانی نیز تامین آب را بر عهده گرفتند.



وی گفت: با ورود گروه های تخصصی به منطقه، اردوگاه های مختلف برای اسکان آنان راه‌اندازی و ستاد عملیات برپا شد و سامانه های رادیویی، ماهواره‌ای، ویدئو کنفرانس برای ارتباط با ستاد عملیاتی در وزارت نفت نصب شد و مهار‌گران در پایان هر روز کاری نشست هماهنگی برای فعالیتهای انجام شده و برنامه ریزی عملیات روز بعد را انجام می دادند.



بهمنی افزود: با پیشرفت عملیات، ماشین آلات مختلف و تجهیزات مهار مستقیم چاه شامل اَتی واگن، اتاقک‌های مخصوص مهار آتش، دستگاه های پمپاژ فشار قوی، شیرآلات مختلف وارد منطقه شد و سه محل برای چاه های امدادی آماده‌ سازی شد تا در صورت عدم نتیجه از عملیات مستقیم، عملیات کنترل فوران از طریق چاه های جهت دار انجام گیرد.



مدیر تیم عملیات مهار و کنترل فوران چاه 24 نفت شهر اظهار داشت: با پاکسازی محل چاه از ضایعات ابتدا با خاکریزیِ محل چاه دامنه آتش محدود و سپس با استفاده از خودروهای ویژه کاروان های مستقر در محل چاه به خارج انتقال داده شد و متعاقب آن عملیات نزدیک شدن به دهانه چاه با خاکریزی ادامه یافت.



وی گفت: با وجود گرد و غبار و توفان شن در روزهای متمادی مهارگران لحظه ای عملیات را متوقف نکردند و با محدود کردن فضای چاه در پناه آبپاش‌ها به چاه نزدیک و قسمتی دیگر از تجهیزات را به بیرون انتقال دادند و با آبگیری کامل استخرها عملیات مهار مستقیم دهانه چاه با وجود قسمتهایی از دکل 118 شروع شد.



بهمنی افزود: نیروهای عملیاتی و پشتیبانی توانستند با نزدیک شدن به چاه قسمت دیگری از تجهیزات را با شهامت و جسارت از موقعیت چاه خارج کنند و این عملیات در چند نوبت انجام و قسمتهای مختلف دستگاه حفاری از درون شعله‌های آتش به بیرون کشیده شد.



مدیر تیم عملیات مهار و کنترل فوران چاه 24 نفت شهر ادامه داد: با توجه به نیاز به آب بیشتر برای تامین آن طرحی دیگری مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان و متخصصان جهاد کشاورزی قصر شیرین در یک عملیات با ایجاد کانال روباز، ایستگاه پمپاژ اولیه و ثانویه، نصب هفت الکتروپمپ، 3.5 کیلومتر لوله فولادی و هفت کیلومتر لوله پلی اِتیلن 10 اینچ آب را از رودخانه کنگیر سومار به محل چاه 24 انتقال و مشکل کمبود آب را بر طرف کردند.



وی گفت: با آماده شدن محل استقرار دکل، نخستین دستگاه حفاری وارد منطقه همزمان مهارگران ضمن عملیات مستقیم مهار چاه، چند کارگروه تخصصی شامل مهندسی، زمین‌شناسی، مهندسی مخازن، حفاری، سیمان و سیال حفاری را برای طراحی عملیات چاه های جهت دار تشکیل دادند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بهمنی افزود: به موازات آن مهارگران با ساخت و آماده‌سازی دودکشِ 50 اینچ و نصب آن بر روی اَتی واگن با حمایت آبپاش ها و آتش نشانی در نهایت ایمنی و دقت به دهانه چاه نزدیک و دودکش را بر روی دهانه مشتعل نصب کردند که به دلیل ریزش نفت موفقیتی به دست نیامد و در تلاشی دوباره دودکش دیگری را نیز مورد آزمایش قرار دادند اما به دلیل ریزش شدید نفت از تجهیزات سر چاهی عملیات متوقف شد و تلاشگران برای سهولت دسترسی به چاه ساخت تونل فلزی با پوششِ حرارتی را برنامه ریزی و به مرحله اجرا درآوردند.



مدیرتیم عملیات مهار و کنترل فوران چاه 24 نفت شهر اظهار داشت: همزمان آماده سازی مخازن سیال حفاری و پمپ هایی تزریق سیمان برنامه ریزی و عملیات مهار چاه و اطفا حریق به پایان خود نزدیک شد و مهارگران در نهایت تصمیم گرفتند درعین شعله ور بودن چاه را مهار و آتش را به کنترل در‌آورند و برای این منظور یک لوله هدایت شونده را طراحی کردند.



وی گفت: در این مرحله لوله هدایت شونده با اَتی واگن بر روی چاه نصب و آتش در برابر مردان صبور و مقاوم تسلیم شد و عملیات بستن لوله های تزریق سیال حفاری، سیمان توسط گروه های مهار پرشتاب انجام و تزریق با دستگاه های پمپاژ بسیار قوی به درون چاه شروع شد و چاه به کنترل در آمد و مهارگران در یک تلاش بی وقفه چاه را کنترل و ایمن سازی کردند.



بهمنی خاطرنشان کرد: مجموعه متخصصان و کارشناسان دست اندرکار مهار فوران چاه 24 نفت شهر در کاری بی نظیر و جهادی بار دیگر ثابت کردند قادرند پیچیده‌ترین عملیات کنترل فوران را در کمترین زمان ممکن به انجام رسانند.



در این حادثه چهار نفر از کارکنان صنعت نفت در شرکت حفاری شمال جان باختند و 12 نفر مصدوم و دچار سوختگی شدند که تعدادی درمان شدند و چند نفر تحت مداوا قرار دارند.