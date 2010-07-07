مرکز رشد فنی و حرفه ای در خوزستان راه اندازی شد

معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره‌کل فنی‌ وحرفه‌ای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در مراکز فنی ‌ و حرفه‌ای سراسر استان موضوع پروژه‌ محوری در حال پیگیری است که طبق آن کارآموزان با ورود به سیستم دوره‌های آموزشی، پروژه‌ای را برای خود تعریف می‌کنند.

شهرام مولایی‌ هزاروندی ادامه ‌داد: حرفه‌ هایی که در مراکز ما تدریس می‌شود، ماهیت فنی دارند، با راه‌اندازی مرکز رشد با استفاده از امکاناتی که در خارج وجود دارد و راهنمایی مربیان، کارآموزان را خلاق بار می‌آوریم تا بتوانند در یک کارگروهی و دسته‌جمعی با یکدیگر کار کنند، در نهایت برخی از این کارها در قالب اختراع یا تولید ارائه می‌شوند.



وی افزود: در مرکز رشد کمیته‌ای مشغول به کار است که پروژه‌ها را بررسی و بهترین‌ها را انتخاب می‌کند و برای اجرایی شدن آنها امکانات در اختیار افراد قرار می‌دهد، همچنین افرادی هستند که برای ارتقای پروژه‌ها و بهتر شدن آن، به صاحبان آنها خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند.



مولایی ‌هزاروندی گفت: مرکز رشد فنی‌ و حرفه‌ای خوزستان با هدف استعدادیابی، کارآموزانی که دارای خلاقیت هستند را شناسایی و آنها را برای مسابقات المپیاد در سطح کشوری آماده می‌کند. همچنین کارآموزانی هم که در عرصه تولید مستعد هستند، شناشایی می‌شوند؛ در این راستا مرکز رشد بهترین پروژه‌ها را انتخاب و برای دریافت تسهیلات به مراکز مربوطه معرفی می‌کند.



وی ادامه داد: کارآموزان در مرکز رشد کارگروهی را می‌آموزند، این مرکز باعث می‌شود اهداف آموزشی به صورت یک طرفه پیش نروند یعنی کارآموز از این پس می‌تواند در آموزش هم نقش داشته باشد.



معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره‌کل فنی ‌و حرفه‌ای خوزستان اظهارداشت: مرکز رشد در مرکز فنی‌ و حرفه‌ای شماره یک اهواز مستقر است و 6 مردادماه، همزمان با هفته ملی مهارت به صورت رسمی افتتاح می‌شود.