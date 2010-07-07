دور دوم سامانه اوقات فراغت در خوزستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، مصطفی منتظر المهدی افزود: سامانه اطلاعرسانی اوقات فراغت خوزستان برای نخستین بار در کشور به منظور ساماندهی فعالیتها و برنامههای اوقات فراغت دستگاهها طراحی و راهاندازی شده است.
وی افزود: هدف از راهاندازی این سامانه، جلوگیری از موازیکاری، معرفی و اطلاع رسانی برنامههای اوقات فراغت به طور دقیق به افراد و به خصوص خانوادهها برای برنامهریزی مناسب اوقات فراغت جوانان و فرزندانشان است.
منتظرالمهدی با اشاره به برنامههای تدوین شده در این سامانه تصریح کرد: اسامی تمامی مراکز آموزشی، دورههای آموزشی در حوزههای مختلف، ساعات کاری و هزینههای مورد نیاز برای حضور در برنامهها به صورت دقیق در سامانه اطلاعرسانی اوقات فراغت مشخص شده و به تفکیک شهرستانها و مناطق در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد و افراد با در اختیار داشتن این اطلاعات میتوانند به برنامهریزی بهتر و کارآمدتر در اوقات فراغت دست یابند.
مشاور استاندار در امور جوانان خاطرنشان کرد: در این سامانه تعدادی از دستگاههای مرتبط با اوقات فراغت فعالیتهای خود را تدوین کرده و طی گزارشی به این سازمان جهت درج در سامانه ارائه میدهند.
وی عنوان کرد: علاقمندان به کسب اطلاع از برنامههای اوقات فراغت دستگاههای مختلف در استان خوزستان میتوانند از این پس با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.faragat.org از برنامههای مختلف در این حوزه کسب اطلاع کرده و اقدام به ثبت نام کنند.
منتظرالمهدی اظهار امیدواری کرد: با اقدامات انجام شده و آموزشهای به عمل آمده تعامل بسیار مطلوب سازمانها و ادارات مختلف از ایام اوقات فراغت به عنوان یک فرصت برای جوانان استفاده شود و با همکاری و همدلی از تبدیل شدن این فرصت به تهدیدی برای جوانان و نوجوانان جلوگیری کرد.
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