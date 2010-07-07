استان زنجان از نظر اعتبارات عمرانی ضعیف است

سعید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متأسفانه زیرساختهایی که تا کنون باید اعمال می شد، انجام نشده تا شهرداری به درآمد پایداری برسد.

وی روند کار پروژه تقاطع غیر همسطح حضرت ولیعصر(عج) را نسبت به پروژه های دیگری همچون تقاطع سرباز گمنام ،، زیر گذر قائم، زیرگذر امجدیه که چندین سال به طول انجامید بسیار مطلوب ارزیابی کرده و ادامه داد: استان مشکلی در تأمین اعتبار تقاطع غیر همسطح ندارد و یک خط این تقاطع آزاد بوده و عبور و مرور در آن جریان دارد و خط دیگر در سفر هیئت دولت به بهره برداری می رسد.

رفیعی یادآور شد: در طی 20 ماهی که دکتر رئوفی نژاد استاندار زنجان هستند پروژه های عظیمی همچون انتقال کارخانه سرب و روی، جابجایی پادگان، راه تهم - چورزق، پروژه زنجانرود، کمربندی قیدار، پروژه محور داود قلی - دلجویی، گاوازنگ، پروژه سبزه میدان و دهها پروژه دیگر تصمیم گیری شده و روند اجرایی آن ها طی می شود.

معاون عمرانی استاندار زنجان در ادامه در خصوص پروژه بزرگ محور داوود قلی و دلجویی گفت: از هفت ماه قبل استاندار به صورت جدی در پروژه محور داود قلی - دلجویی وارد شدند و در بازدید وزیر مسکن از این پروژه تصمیم گرفته شد که مبلغ ریالی پروژه از طرف استانداری، وزارت مسکن و شهرداری تأمین شود.

رفیعی افزود : در این راستا مذاکرات انجام شد از سال 81 تملک زمین ها شروع شده بود، نقشه ها به روز و تملک ها انجام شد اما متأسفانه برخی از مالکان همکاری نکردند و استان مجبور به استفاده از ماده هشت و 9 شد و با همکاری کامل دادستان و دادگستری مشکل برطرف شد.

وی گفت: طبق جدول زمانبندی تا 26 تیرماه سالجاری خاکریزی انجام شده و سپس تحویل شرکتهای خدمات رسان مانند آب، برق، گاز و تلفن می شود تا طی 10 روز جدول گذاری، آسفالت ریزی و سایر کارهای مورد نیاز را انجام دهند و این محور تا هفته دولت به بهره برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت : کاری که در هفت ماه اخیر انجام شده شاید بتوان گفت به اندازه کل کاری بوده که در چند سال گذشته صورت پذیرفته بود و استاندار در بازدید خود از این محور رضایت کامل داشتند.

رفیعی بازگشایی محور زینبیه را از اولویتهای بعدی عنوان کرد و افزود: طراحی این محور و تملک زمینهای آن به طور نامحسوس انجام شده و بعد از محور داود قلی - دلجویی که دقیقا با محور زینبیه تقاطع پیدا می کند، این محور تا خیابان شهدا و سپس خیابان فرودگاه بازگشایی می شود.

معاون عمرانی استاندار پروژه بزرگراه شمال به جنوب زنجان را پروژه دیگری دانست و افزود: طراحی این پروژه انجام شده و از شمال زنجان شروع و در خیابان خیام به پایان می رسد و امیدواریم بتوانیم با استفاده از این دو پروژه گره ترافیکی شرقی - غربی و شمالی - جنوبی زنجان حل شود.

رفیعی مشکل ترافیک را از مشکلات مهم شهر زنجان عنوان کرد و اظهار داشت: ما می توانستیم مثل خیلی از شهرهای بزرگ کشورمان طرح های زوج و فرد یا بستن محورها و یا عبور ماشینهای عمومی را اجرا کنیم اما رویکرد استان برای حل این مشکل، توسعه خیابانها ، بزرگراه ها و ساخت پارکینگهاست.

وی گفت: خوشبختانه طراحی و مکان یابی پاکینگ ها صورت گرفته و دو پارکینگ در محور داود قلی - دلجویی و دو پارکینگ نیز در سبزه میدان ساخته می شود و با احداث این پارکینگ ها و بازگشایی محورها مشکل ترافیک شهر زنجان حل می شود.