لزوم تجدید نظر در پرداخت تسهیلات بانکها به بخش کشاورزی کردستان

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: شرایط کنونی حاکم بر بانکها و موسسات مالی و پولی در کشور در راستای ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی مناسب نیست و برای افزایش حمایت از این بخش لازم است که تجدید نظر جدی در قوانین موجود به عمل آید.

وی ادامه داد: شرایط بخش کشاورزی متفاوت از سایر بخشهاست و به همین دلیل باید پرداخت تسهیلات بخش دولتی و بانکها به این مهم دارای شرایطی آسان تر باشد تا کشاورز به راحتی بتواند از آنها استفاده و در نتیجه شاهد توسعه و رونق بیش از پیش این بخش در کشور و استان کردستان باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: در حال حاضر بخش زیادی از تسهیلات پرداختی در استان کردستان به بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی انجام می شود که با توجه به محدودیت در منابع مالی و اعتباری لازم است که سایر بانکها و موسسات مالی نیز در این بخش وارد شوند.

حسن نژاد با اشاره به راه اندازی صندوقهای اعتباری در راستای جبران بخشی از نیازمندیهای بخش کشاورزی عنوان کرد: با توجه به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در چند سال گذشته، صندوقهای اعتباری با استفاده از سرمایه گذاری خود کشاورزان راه اندازی شده است که حمایت و تقویت این مهم می تواند بخشی از نیازهای بخش کشاورزی را جوابگو باشد.

وی خواستار افزایش مشارکت خود کشاورزان و سرمایه گذاری آنها در صندوق اعتباری کشاورزی در استان کردستان شد و افزود: در حالیکه میزان سرمایه گذاری بعضی از استانها در صندوق حمایت از کشاورزی بسیار خوب است اما متاسفانه میزان استقبال در استان کردستان راضی کننده نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: تقویت این صندوقها می تواند مشکلات فعلی در راستای افزایش حمایتها از کشاورزان را پوشش دهد و در نتیجه سیستم بانکی نیز این مجال را پیدا خواهد کرد که تسهیلات خود را در پروژه ها و طرحهای زیرساختی اختصاص دهد.