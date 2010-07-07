مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج راه اندازی شد

حمیدرضا مجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: خوشبختانه پس از پیگیری‌های مکرر واحد استانی جهاد دانشگاهی مجوز راه اندازی این مرکز اخذ شد و از مهر ماه امسال پذیرش دانشجو برای مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج آغاز می شود .

وی با اشاره به اینکه پذیرش دانشجو برای این مرکز به دو صورت پودمانی و ترمی خواهد بود، افزود: مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج در آغاز فعالیت خود در سه رشته نرم افزار رایانه، معماری و حسابداری دانشجو پذیرش خواهد کرد .

مجردی ظرفیت اولیه پذیرش دانشجو در سه رشته مذکور را بالغ بر 240 نفر ذکر و بیان کرد: شرایط حضور در این مرکز آموزشی در دفترچه‌های دانشگاه علمی کاربردی کشور قید شده است .

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان کردستان با اشاره به اینکه زمینی با زیربنای چهارهزار متر مربع برای تاسیس مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی در سنندج تملک شده است، گفت: برای تملک این زمین مبلغی بالغ بر دو میلیارد ریال از محل منابع داخلی جهاد دانشگاهی استان کردستان اختصاص پیدا کرده است .

مجردی بیان داشت: این مرکز از مهر ماه امسال با هدف حضور جدی تر و تعیین کننده تر جهاد دانشگاهی در تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز استان کردستان، فعالیت آموزشی خود را در مرکز تربیت معلم سنندج آغاز می کند .

وی ادامه داد: راه اندازی مرکز تخصصی زبان‌های خارجی در استان کردستان نیز یکی دیگر از برنامه‌های این واحد در استان است که این مرکز مجهز به لابراتوار زبان فعالیت خود را در آینده‌ای نزدیک در سنندج آغاز خواهد کرد .

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان کردستان افزود: جهاد دانشگاهی در کنار رویکرد فرهنگی خود به حوزه آموزش توجه خاصی دارد، به طوری که در حال حاضر11 مرکز آموزشی این واحد در شهرستان های سنندج، دیواندره، کامیاران، مریوان، سقز، بانه، بیجار و قروه مستقر شده اند.