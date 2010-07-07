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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

سیستم تصفیه آب النگدره گلستان باید اصلاح شود

سیستم تصفیه آب النگدره گلستان باید اصلاح شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان بر ضرورت اصلاح سیستم تصفیه آب شرب النگدره تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی شامگاه سه شنبه در بازدید از تصفیه خانه النگدره افزود: با توجه به حساسیت موضوع و کمبود منابع آب در جنوب شهر، عملیات تصفیه خانه مذکور بصورت طرح و اجرا در دستور کار شرکت قرار گرفته و در حال اجراست.

وی اعتبار اختصاص یافته برای تکمیل پروژه تصفیه خانه آب شرب النگدره گرگان را 380 میلیون تومان اعلام کرد.
 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: با گذشت چهار ماه از اجرای عملیات بازسازی، پروژه تصفیه خانه آب شرب النگدره  60 درصد پیشرفت داشته است.

علیمرادی افزود: با توجه به رانش زمین در ارتفاعات بالادست النگدره و در پی افزایش کدورت آب، شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اقدام به بازسازی تصفیه خانه آب شرب النگدره کرده است.
 
وی خاطرنشان کرد: این طرح شامل احداث واحدهای ماسه گیر، اختلاط سطح، لخته سازی ،ته نشینی، فیلتراسیون و کلر زنی است.
کد مطلب 1113633

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