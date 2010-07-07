سیستم تصفیه آب النگدره گلستان باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی شامگاه سه شنبه در بازدید از تصفیه خانه النگدره افزود: با توجه به حساسیت موضوع و کمبود منابع آب در جنوب شهر، عملیات تصفیه خانه مذکور بصورت طرح و اجرا در دستور کار شرکت قرار گرفته و در حال اجراست.

وی اعتبار اختصاص یافته برای تکمیل پروژه تصفیه خانه آب شرب النگدره گرگان را 380 میلیون تومان اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: با گذشت چهار ماه از اجرای عملیات بازسازی، پروژه تصفیه خانه آب شرب النگدره 60 درصد پیشرفت داشته است.



علیمرادی افزود: با توجه به رانش زمین در ارتفاعات بالادست النگدره و در پی افزایش کدورت آب، شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اقدام به بازسازی تصفیه خانه آب شرب النگدره کرده است.



وی خاطرنشان کرد: این طرح شامل احداث واحدهای ماسه گیر، اختلاط سطح، لخته سازی ،ته نشینی، فیلتراسیون و کلر زنی است.