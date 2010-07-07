10 میلیارد تومان به حساب کمیته ملی المپیک واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این میزان از بودجه کمیته ملی المپیک عصر روز گذشته سه شنبه به حساب این کمیته واریز شد.

بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب اظهار داشت: این نیمی از بودجه مصوب کمیته ملی المپیک برای حضور در بازی‏های آسیایی گوانگژو است که پس از پیگیری‏های فراوان در اختیارمان قرار گرفت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: قرار است با همکاری معاونت برنامه ریزی و بودجه بزودی مابقی بودجه موردنظر نیز به حساب کمیته ملی المپیک واریز شود تا با حداقل مشکلات برای شرکت در مهمترین رویداد ورزشی آسیا آماده شویم.