امیر قادری، منتقد در ارزیابی برنامه "یک جهان یک جام" به خبرنگار مهر گفت: این برنامه فرصت خوبی برای تلویزیون است که بینندگان زیادی را جذب کند و از سوی دیگر مخاطبان هم با فرهنگ‌های مختلف آشنا شوند. در حال حاضر معتقدم فوتبال ورزش نیست، بلکه بهانه‌ای برای کنار هم بودن افراد با فرهنگ‌های مختلف است.

وی در ادامه افزود: شناخت جهان امروز لازم است، اما این برنامه به خاطر محافظه‌کاری این طور به فوتبال نگاه نمی‌کند، در حالی که فوتبال یک رویداد جهانی و فرصت مناسبی است تا مخاطبان بیشتر با اقتصاد جهان، مدیریت جهانی و ... آشنا شوند. متاسفانه این مسئله اتفاق نیفتاده است.

این منتقد اشاره کرد: به نظرم نگاه محافظه‌کارانه برنامه‌سازان برنامه "یک جهان یک جام" باعث شده به این مسائلی که اشاره کردم، پرداخته نشود .از سوی دیگر کارشناسان با تردید به مسابقات نگاه می‌کنند و پشت هر اتفاقی یک توطئه می‌بینند. مثلاً مرتب می‌گویند تیم‌ها کم کاری کردند، داور لابی کرده و ... اگر قرار است جام جهانی را قبول داشته باشیم پس نباید به همه چیز با تردید نگاه کنیم. وقتی این طور نگاه کنیم، مسلماً به نتیجه مطلوبی هم نمی‌رسیم.

قادری درباره هم سطح نبودن کارشناسان این برنامه توضیح داد: دیگر مشکل برنامه این است با کمبود کارشناس رو به رو است. البته چاره‌ای هم ندارد. وقتی دایره دید گسترده نباشد، مسلماً افرادی هم دعوت می‌شوند که امتحان خود را پس داده‌اند و از دایره هم خارج نمی‌شوند. در حالی که باید فرصت را به کارشناسان خوب داد، چرا که این برنامه یک فرصت ملی است. مثل مجموعه‌های ماه رمضان که در یک بخش مشخص مخاطبان خودش را دارد.

وی درباره زمان زیاد آگهی‌ها و کم شدن مباحث تخصصی گفت: به هر حال پخش نشدن آگهی اجتناب ناپذیر است. وقتی سازمان با قیمت بالایی پخش مسابقات را خریداری می‌کند. بنابراین باید از طریق پخش آگهی جبران کند.

این منتقد در ارزیابی گزارشگران فوتبال گفت: شخصا از گزارش عادل فردوسی‌پور لذت می‌برم.