خریداران آثار منتظر تخفیف هستند

محمدی، مدیر نگارخانه پردیس ملت در مورد آثاری که به فروش رفته‌اند، به خبرنگار مهر گفت: تاکنون سه اثر به فروش رفته است که دو تابلوی منظره از بیوک احمری هرکدام با قیمت یک میلیون و 200 هزار تومان و یک تابلو از غلامحسین نامی بوده است.

وی در مورد فروش آثار توضیح داد: سه تابلو، آثاری بودند که فروش آنها قطعی و قراردادها منعقد شده است. در طی این مدت سه تابلوی دیگر هم بوده‌اند که از سوی خریداران رزرو شده ولی چون هنوز فروش آنها قطعی نیست ،نمی‌توان هنوز روی فروش چنین آثاری حساب کرد.

محمدی همچنین در مورد استقبال از این نمایشگاه توضیح داد: تاکنون بازدیدکنندگان زیادی به دیدن آثار آمده‌اند و استقبال عالی بوده است اما در مورد اینکه چرا فقط سه تابلو خریداری شده، باید بگویم تجربه نشان داده است بیشتر خریدها در روزهای آخر انجام می‌شود. خیلی از مجموعه‌دارانی که دوستدار خرید اثر هستند، تخفیف می‌خواهند و ما باید با هنرمند یا مجموعه‌دارانی که آثار متعلق به آنها است، برای تخفیف صحبت کنیم که همین مسئله فروش را با تاخیر مواجه می‌کند.

وی در ادامه به دلیل نامگذاری "لایه‌های طبیعت" برای این نمایشگاه اشاره کرد: زمانی که می‌خواستیم نمایشگاه را برگزار کنیم، فصل بهار بود و برای نامگذاری از نظر خود هنرمندان استفاده کردیم که به پیشنهاد محمد ابراهیم جعفری به عنوان یکی از نقاشان حاضر در نمایشگاه، تصمیم گرفتیم لایه‌های طبیعت را انتخاب کنیم ،چون تابلوها به نوعی از خاک تا کهکشان را به تصویر کشیده‌اند.

مدیر نگارخانه پردیس سینمایی ملت در مورد جمع‌آوری آثار این نمایشگاه ابراز داشت: تقریبا یکسال است که در تلاش برای برگزاری این نمایشگاه بودم و آثار را از خود هنرمندان یا مجموعه‌داران جمع‌آوری کردم.

محمدی درباره وضعیت خرید و فروش آثار هنری ابراز داشت: رونق خرید و فروش آثار هنری نسبت به دو سال قبل خیلی خوب نیست اما اگر بخواهیم در مقایسه با سال قبل ارزیابی کنیم، باید بگویم وضعیت بهتر شده است. سال قبل اقتصاد هنر اصلا وضعیت مناسبی نداشت و از رونق افتاده بود اما در همین چند ماه از شروع سال جدید باز هم شاهد شروع جریان خرید و فروش آثار هنری هستیم.

وی همچنین این شرایط را ناشی از رکود بازار اقتصاد جهانی دانست و به فعالیت نگارخانه‌ها در فصل تابستان اشاره کرد: در تابستان به دلیل اوقات فراغت بیشتری که وجود دارد، بسیاری از مردم به سفر می‌روند و برای همین نگارخانه‌ها تمایل کمتری به برگزاری نمایشگاه دارند. در واقع کار حرفه‌ای در زمان پاییز و زمستان است چون دانشجویان و مراکز علمی و آکادمیک در این فصول فعالیت می‌کنند.

محمدی ادامه داد: با همه اینها به نتیجه رسیده‌ام که هر فصلی جای فروش دارد و فقط نمی‌توان گفت بیشترین کار حرفه‌ای در نیمه دوم سال انجام می‌شود منتهی این به اوضاع اقتصادی بستگی دارد و خریدارانی که بخواهند روی آثار هنری سرمایه‌گذاری کنند.

نمایشگاه بزرگ آثار هنرهای تجسمی "لایه‌های طبیعت" شامل 87 اثر از هنرمندانی چون آیدین آغداشلو، محمد احصایی، شاهین آروین، بیوک احمری، منیر فرمان فرمائیان، گلناز قدیری، مینا قاضیانی، پرویز کلانتری، رضا کیانیان، مجید کوررنگ بهشتی، علی گلستانه و ... است.

این نمایشگاه از 29 خرداد آغاز شده است و تا 29 تیر، همه روزه از ساعت 12 الی 21 برای بازدید عموم علاقه‌مندان دایر است.