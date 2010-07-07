جشنواره سینما حقیقت یکی از معدود جشنواره های معتبری است که هر سال به بهانه نمایش فیلمهای مستند در تهران برگزار می شود. چندی پیش زمزمه های انتقال این جشنواره به شهرستانها شنیده شد اما تصمیمات جدی در این باره گرفته نشده بود. جابه جایی چنین جشنواره ای به شهری جز تهران مخالفان و موافقان زیادی دارد اما باید دید آیا هیجان و اشتیاق مستندسازان و مستند دوستان زمان برگزاری این جشنواره در تهران به شهرهای دیگر هم سرایت می کند یا خیر. جزییات نقل مکان جشنواره سینما حقیقت را از رییس مرکز گسترش سینمای مستند و تجری جویا شدیم.

*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ وهنر: ظاهرا قرار است جشنواره سینما حقیقت امسال را در جایی غیر از تهران برگزار کنید. مذاکراتتان برای برگزاری جشنواره امسال در یزد به کجا رسید؟

- شفیع آقامحمدیان: قرار بود صحبت‌هایی با یزد بشود اما منتفی شد. حالا مذاکراتی در اصفهان شده و به توافقات اولیه هم رسیده‌ایم. به احتمال بسیار زیاد این جشنواره در اصفهان برگزار می‌شود. البته به این معنی نیست که تمام کارها در این شهر شکل بگیرد. بخش اعظم آن در تهران و در مرکز اتفاق می‌افتد و کارشناسیها و داوریها و مراحل ابتدایی جشنواره در تهران شکل می گیرد اما نمایش فیلمها و برگزاری بخشهای مختلف جانبی با موافقت اداره کل اصفهان در این شهر و با استفاده از کارشناسان اصفهانی برپا می‌‌شود.

*چرا اصفهان را انتخاب کردید؟

- استاندار اصفهان نظر مساعدی برای برعهده گرفتن این مسئولیت داشت. بعضی از فیلمسازهای ما نقاط ضعف و قوتی که برگزاری یک جشنواره در شهرستانها می‌تواند داشته باشد به ما یادآور شدند و ما هم از از نظراتشان استفاده کردیم. اما بعد از بررسیهای انجام شده و با توجه به موقعیت تاریخی و فرهنگی اصفهان احساسمان این است که شاید اصفهان بهترین گزینه برای برپایی چنین جشنواره‌ای باشد. ما قبلا هم اعلام کرده‌ایم که شرایط سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی و همچنین توان مالی شهرها برای جشنواره سینما حقیقت برایمان بسیار مهم است. اصفهان در تمام موادر این شایستگی‌ها را دارد. شاید امسال در برگزاری جشنواره با مشکلاتی مواجه شویم و برای جلوگیری از این مشکلات، کارها بین اصفهان و تهران تقسیم شده اما از سالهای آینده تمام مسئولیت برگزاری جشنواره را به شهری که انتخاب کردیم واگذار می‌کنیم.

*چه اصراری دارید که جشنواره جایی به جز تهران برگزار شود؟

- اگر توجه کرده باشید همه اتفاقات فرهنگی در تهران روی می‌دهد. دولت سیاستی به نام تمرکززدایی و عدالت محوری دارد. تمرکززدایی در حیطه فرهنگی به این معناست که کل جشنواره‌ها در تهران جمع نشوند و عدالت محوری هم یعنی اینکه هنرمندان استانی در برگزاری جشنواره‌ها سهیم باشند و بتوانند حرفشان را بزنند. با توجه به این دو اصل باید جشنواره‌ها در استانهای مختلف تقسیم شوند و از انحصار تهران دربیایند.

*از آنجا که جشنواره سینما حقیقت به فیلم مستند اختصاص دارد قضیه‌اش با باقی جشنواره‌‌ها کمی متفاوت‌تر است. استقبال از این جشنواره در تهران توسط مستندسازان و مستندبین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حرفه‌‌ای که تعدادشان زیاد هم نبود صورت می گرفت و حالا اینکه این میزان استقبال در شهر دیگری هم اتفاق بیفتد کمی جای بحث دارد.

- به اعتقاد من به لحاظ بیننده اتفاق خاصی نمی افتد چون این جشنواره مهمانان خاص خودش را می‌تواند جذب کند واتفاقا امسال بهتر هم می تواند دیده شود چون اصفهان برای بسیاری از مهمانان مکان خوشایند و قابل قبولی است پس ما از بابت مهمانان داخلی و خارجی نگرانی خاصی نداریم. از طرف دیگر ما در صدد هستیم که علاوه بر این که فیلمها را در اصفهان به نمایش در می آوریم سالنی هم در تهران در نظر بگیریم و فیلمها را همزمان در تهران برای علاقمندان اکران کنیم. در مجموع با توجه به نکاتی که گفتم احساس من بر این است که نه تنها ضرر معنوی نمی‌کنیم بلکه برایمان منفعت هم دارد. ما از کمک و مشارکت هنرمندان استانی در این جشنواره بهره‌مند می‌شویم و تجربه‌ای که آنها می توانند در این زمینه داشته باشند بسیار مهم است و مهمانان خارجی هم با اثار فرهنگی و باستانی کشورمان بهتر ارتباط برقرار می‌ کنند. با این بهانه می‌توانیم بخشی را به تولیدات ویژه خود استان اصفهان اختصاص بدهیم. مثلا بخشی به عنوان تولیدات اصفهان باز شود واگر قرار باشد مثلا سال اینده در آذربایجان جشنواره برگزار شود بخشی به نام نگاه ویژه به تولیدات اذربایجان را در دستور کار قرار دهیم. به این شکل می توانیم ماحصل کار هنرمندان شهرستانی را هم بررسی کنیم.

*اتفاقاتی که در جشنواره سال گذشته افتاد در این تصمیم گیری تاثیری ندارد؟

- واقعیت این است که تهران به دلیل جغرافیای اجتماعی و سیاسی یک مقدار دست و پا گیر شده و روی بعضی جشنواره ها بیشتر تمرکز دارد. در حال حاضر قرار است معاونت سینمایی بسیاری از جشنواره های مختلف را به شهرستانها منتقل کند و در مورد جشنواره فیلم کوتاه تهران هم چنین تصمیمگیریهایی گرفته شده است. جشنواره فیلم فجر هم با اینکه در تهران تاسیس شد اما شما می بینید که الان همزمان در شهرهای دیگر هم برگزار می شود. پس این کار نتایج مثبتی دارد.

*معیار و ملاکتان برای انتخاب استانها چگونه است؟

- ما برای انتخاب استانها وسواس خاصی به خرج دادیم و با خیلی هایشان صحبت کردیم و شرایطی داشتند که با شرایط ما فاصله داشتند. البته باید این را هم بگویم که مسئولین استان اصفهان هم از این کار استقبال کردند. استاندار اصفهان یک آدم فرهنگی است و اگر دقت کرده باشید در مصاحبه اش هم گفته که به دنبال آن است که ثبت جهانی از این ماجرا اتفاق بیفتد. بالاخره ما این کار را تجربه می کنیم و ممکن است جواب بدهد و ممکن است با مشکلاتی رو به رو شویم.

*پیش بینی شما از مشکلاتی که برگزاری یک جشنواره در شهرستان می تواند داشته باشد چیست؟ راه حلهای این مشکلات را بررسی کرده اید؟

- همه کارهای نرم افزاری جشنواره در تهران است. میزگردها، اختتامیه، افتتاحیه و پذیرایی از مهمانها برای اینکه مشکلی به وجود نیاید در اصفهان صورت خواهد گرفت و باقی ماجرا در تهران اتفاق می افتد.

*تاریخ برگزاری جشنواره چطور؟ تغییری نمی کند؟

- ما جشنواره امسال را از 17 تا 21 ابان برگزار می کنیم.

*این دستکاری تاریخ به خاطر انتقال جشنواره به شهرستانهاست یا دلیل دیگری دارد؟

- اگر دقت کرده باشید مهر و آبان تراکم جشنواره ها بسیار زیاد است و می خواهیم با این کار یک مقدار از این شلوغی ها کم کنیم. در این دو ماه با چند روز فاصله جشنواره رضوی، رشد، رویش، کودک و فیلم کوتاه را برگزار می شود و نمی خواهیم جشنواره سینما حقیقت تحت تاثیر قرار بگیرد و لا به لای این همه جشنواره دیده نشود.

*سالن مناسبی در اصفهان برای نمایش فیلم در نظر گرفته اید؟ ظرفیت این سالن چقدر است؟

- سالنی به نام استاد فرشچیان همه امکانات را دارد و علاوه برسالن سینما می توانیم بازار فیلم و مکانی برای گفتگوها فراهم کنیم. با این وجود، از سالنهای دیگری در سطح شهر دیدن کرده ایم که اگر بشود فیلمها را در یک سینما در مرکز شهر هم نمایش بدهیم. البته همه اینها پیش بینی است و احتمالا دو سه روز آینده همه چیز قطعی خواهد شد.

*90 درصد ماجرا که تمام شده است؟

- بله اما همیشه آن 10 درصد باقیمانده خیلی سرنوشت ساز است.

*اگر قرار باشد تفاوتی میان جشنواره امسال و سالهای گذشته قائل شوید باید دست روی چه چیزی بگذاریم؟

- در عرصه بین الملل ما فعالیت جدیدی کردیم وتا امروز چیزی حدود 200 فیلم از کشورهای مختلف به دستمان رسیده و پیش بینی می کنیم تا شروع جشنواره این تعداد دو برابر شود. در جشنواره امسال از فیلمسازهایی که در عرصه بین الملل فعالیت کردند تقدیر می کنیم و بخش دیگری که می تواند به این جشنواره اضافه شود همان نگاه به تولیدات استانی است که قبلتر گفتم. یکی دیگراز تفاوتها هم در این است که جشنواره را از یک جای شلوغ به مکانی خلوت‌تر که پایتخت فرهنگی کشور است منتقل کردیم.

*البته اصفهان هم شهر خیلی خلوتی نیست!

- این شهر جذابیتهای تاریخی و فرهنگی زیادی دارد و همین کافی است. ما امسال تولیدات جدیدی داریم که در خلال جشنواره ارائه می شود. تفاوت اصلی را شاید بتوان در اضافه شدن بخش استانی دید. ضمن اینکه به طور جدی دنبال این هستیم تا یکی از فیلمسازهای مطرح جهان برای حضور در این جشنواره دعوت کنیم و تا به اینجا هم مذاکراتی انجام دادیم که اگر نتیجه بخش شود به زودی اعلام می کنیم.

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گفتگو از: الهام نداف