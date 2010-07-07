بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اینکه نتیجه نمونهگیریهایی که به صورت داخلی از وزنه برداران گرفته شده، مثبت اعلام شده است هیچ ارتباطی به اعزام نمایندگان این رشته به رویدادهای بینالمللی مانند بازیهای المپیک جهانی سنگاپور و بازیهای آسیایی گوانگژو ندارد.
وی ادامه داد: اینکه وزنه برداران ما اینگونه به پدیده معضل دوپینگ روی آوردهاند نشان از مشکلات داخلی در این رشته دارد که باید به آنها رسیدگی شود. اما نباید این مشکلات و زمان مورد نیاز برای پوشش آنها منجر به کمرنگ شدن حضور در میادین بینالمللی شود. به هر حال وزنه برداری از رشتههای مدال آور ماست که روی آن حساب باز شده است.
دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن بیان اینکه دو وزنه بردار در کاروان اعزامی به بازیهای المپیک جهانی نوجوانان سنگاپور حضور دارند، گفت: برای بازیهای آسیایی گوانگژو هم به طور حتم نماینده یا نمایندگانی از رشته وزنه برداری خواهیم داشت.
اما با مسائلی که طی ماههای گذشته در رشته وزنه برداری مشاهده شده امکان دوپینگ دوباره از سوی ورزشکاران این رشته حتی برای بازیهای المپیک جهانی سنگاپور و بازیهای آسیایی چین بعید به نظر نمیرسد. مواجه شدن با چنین مسئلهای که بدتر از اعزام نشدن وزنه برداران است. فکر نمیکنید تجدیدنظر لازم باشد؟
افشارزاده در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: وزنه برداران از فهرست کاروان اعزامی به مسابقات به خصوص چین حذف نمیشوند. فقط اینکه آنها هم مانند سایر ورزشکاران پیش از سفر درپروسه ویژه نمونهگیری شرکت خواهند کرد. کمیته ملی المپیک با همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک جهانی نوجوانان و آسیایی نمونهگیری خواهد کرد. البته به صورت رندوم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه به دریافت 10 میلیارد تومان بودجه مصوب این کمیته از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اشاره کرد و یادآور شد: 10 میلیارد تومان از مجموع 20 میلیارد تومان خود را دریافت کردیم. این مبلغ عصر روز سه شنبه به حساب کمیته ملی المپیک واریز شد و ما هم بلافاصله آن را در اختیار فدراسیونهای اعزامی به گوانگژو قرار دادیم.
وی گفت: چک مربوط به بودجه آسیایی فدراسیونها آماده بود. به همین دلیل به محض دریافت بودجه برای واریز آن به حساب فدراسیونها اقدام شد. کشتی، تکواندو، فوتبال، دوومیدانی، تکواندو، جودو، کاراته، تیراندازی، بسکتبال، والیبال، تیراندازی با کمان و وزنه برداری از جمله رشتههایی بودند که چک بودجه آسیایی آنها آماده بود.
افشارزاده با بیان اینکه روزهای پر استرسی را بابت تاخیر در دریافت بودجه پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: اگر چه تازه نیمی از بودجه خود را گرفتهایم و هنوز هم کمک میلیاردی سازمان تربیت بدنی به دستمان نرسیده است اما با این حال وجدانم تا حد زیادی آرام شد چون میتوانیم با این 10 میلیارد تومان به بخشی از مشکلات مالی فدراسیونها برای حضور در گوانگژو رسیدگی کنیم.
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