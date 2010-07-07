بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اینکه نتیجه نمونه‎گیری‏هایی که به صورت داخلی از وزنه برداران گرفته شده، مثبت اعلام شده است هیچ ارتباطی به اعزام نمایندگان این رشته به رویدادهای بین‏المللی مانند بازی‏های المپیک جهانی سنگاپور و بازی‏های آسیایی گوانگژو ندارد.

وی ادامه داد: اینکه وزنه برداران ما اینگونه به پدیده معضل دوپینگ روی آورده‏اند نشان از مشکلات داخلی در این رشته دارد که باید به آنها رسیدگی شود. اما نباید این مشکلات و زمان مورد نیاز برای پوشش آنها منجر به کمرنگ شدن حضور در میادین بین‏المللی شود. به هر حال وزنه برداری از رشته‎های مدال آور ماست که روی آن حساب باز شده است.

دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن بیان اینکه دو وزنه بردار در کاروان اعزامی به بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان سنگاپور حضور دارند، گفت: برای بازی‏های آسیایی گوانگژو هم به طور حتم نماینده یا نمایندگانی از رشته وزنه برداری خواهیم داشت.

اما با مسائلی که طی ماه‏های گذشته در رشته وزنه برداری مشاهده شده امکان دوپینگ دوباره از سوی ورزشکاران این رشته حتی برای بازی‏های المپیک جهانی سنگاپور و بازی‎های آسیایی چین بعید به نظر نمی‎رسد. مواجه شدن با چنین مسئله‌ای که بدتر از اعزام نشدن وزنه برداران است. فکر نمی‏کنید تجدیدنظر لازم باشد؟

افشارزاده در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: وزنه برداران از فهرست کاروان اعزامی به مسابقات به خصوص چین حذف نمی‎شوند. فقط اینکه آنها هم مانند سایر ورزشکاران پیش از سفر درپروسه ویژه نمونه‏گیری شرکت خواهند کرد. کمیته ملی المپیک با همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از ورزشکاران اعزامی به بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان و آسیایی نمونه‏گیری خواهد کرد. البته به صورت رندوم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه به دریافت 10 میلیارد تومان بودجه مصوب این کمیته از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اشاره کرد و یادآور شد: 10 میلیارد تومان از مجموع 20 میلیارد تومان خود را دریافت کردیم. این مبلغ عصر روز سه شنبه به حساب کمیته ملی المپیک واریز شد و ما هم بلافاصله آن را در اختیار فدراسیون‌های اعزامی به گوانگژو قرار دادیم.

وی گفت: چک مربوط به بودجه آسیایی فدراسیون‎ها آماده بود. به همین دلیل به محض دریافت بودجه برای واریز آن به حساب فدراسیون‎ها اقدام شد. کشتی، تکواندو، فوتبال، دوومیدانی، تکواندو، جودو، کاراته، تیراندازی، بسکتبال، والیبال، تیراندازی با کمان و وزنه برداری از جمله رشته‏هایی بودند که چک بودجه آسیایی آنها آماده بود.

افشارزاده با بیان اینکه روزهای پر استرسی را بابت تاخیر در دریافت بودجه پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: اگر چه تازه نیمی از بودجه خود را گرفته‎ایم و هنوز هم کمک میلیاردی سازمان تربیت بدنی به دستمان نرسیده است اما با این حال وجدانم تا حد زیادی آرام شد چون می‌توانیم با این 10 میلیارد تومان به بخشی از مشکلات مالی فدراسیون‎ها برای حضور در گوانگژو رسیدگی کنیم.