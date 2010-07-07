ایران آماده گسترش روابط همه جانبه با مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ‌احمدی‌نژاد در مذاکرات مشترک هیئت‌های عالیرتبه ایران و مالی که به ریاست روسای جمهور دو کشور برگزار شد، با بیان اینکه بین ایران و مالی، احساس همبستگی زیادی وجود دارد گفت: دو ملت اشتراکات فرهنگی و انسانی فراوانی دارند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی جهان، مسئولیت های بزرگی بر عهده دو کشور قرار دارد، اظهار داشت: اولین مسئولیت ما، ساختن کشورمان است که در این زمینه با کمک هم می‌توانیم اقدامات گسترده و مفیدی به نفع دو ملت انجام دهیم. اگر چه ملت ایران و مالی صدمات زیادی از ناحیه مستکبران متحمل شده اند اما امروز با کمک یکدیگر می توانند، همه مشکلات و موانع را برطرف کنند.

رئیس‌جمهور مأموریت دیگر دو کشور را همکاری در زمینه‌ موضوعات بین‌المللی خواند و گفت: باید با گسترش همکاری بین ملت‌های آزادیخواه و مستقل تلاش کنیم ، عدالت و صلح در جهان حاکم شود.

وی در ادامه با تاکید بر افزایش سطح مناسبات و همکاری های دو کشور، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاری در تمامی زمینه‌ها را با کشور مالی گسترش دهد.

آمادوتومانی توره رئیس‌جمهور مالی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر احمدی نژاد در کشورش، اظهار داشت: روابط و همکاری های ایران و مالی بسیار خوب است اما مالی علاقه مند است روابط دو کشور در همه بخش ها بیش از پیش افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: امروز دو دولت ایران و مالی با عزم جدی بدنبال گسترش روابط دو جانبه و همکاری های سیاسی در عرصه های بین المللی هستند.