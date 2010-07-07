حراج شیر یارانه ای در پیاده روهای گلستان/ بیماری در کمین مردم

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، همچنین عرضه این مواد فاسد شدنی از سوی مغازه دارای در سطح پیاده روها موجب شده که طی روزهای اخیر برخی دستفروشان نیز اقدام به فروش شیر یارانه ای می کنند.

عرضه این مواد لبنی در خارج از یخچال و محفظه های بهداشتی در سطح پیاده روها و خیابانها، سلامت شهروندان را به مخاطره می اندازد.

دپوی مقادیر زیادی شیرپاکتی و پاستوریزه در مقابل مغازه و فروشگاه های مواد غذایی در مناطق مختلف گلستان توجه رهگذاران را به خود جلب کرده است.

اکنون در برخی مناطق گلستان، این مواد غذایی در هوای گرم تابستانی گلستان بر روی زمین رها شده اند و رهگذران و مصرف کنندگان برای خرید این مواد، آن را همانند میوه جدا و خرید می کنند.

عرضه شیر یارانه ای بصورت غیربهداشتی و دپو شده روی زمین برابر مغازه ها، از چندی پیش در مناطق مختلف گلستان از جمله گنبد رواج یافته است.

مسئولان استان در برابر این اقدام غیربهداشتی تنها به برخورد با این عمل در حد حرف بسنده کرده اند و هر روز شاهد عرضه این مواد غذایی فاسد شدنی به صورت حراج و دپو شده در سطح شهرهای منطقه هستیم.

کیفیت شیر کاهش یافته است

یک شهروند گلستانی در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه کیفیت شیر در روزهای اخیر در منطقه بد شده و این عامل یکی از مسائلی است که موجب کاهش خریدو فروش شیر شده است.

شهناز محمدی بیان داشت: متاسفانه تاریخ مصرف برخی از شیرهای یارانه ای که به صورت حراج در جلوی مغازه ها و سوپرمارکتها به فروش می رسد، گذشته است.

وی یادآور شد: تاکنون شاهد عرضه شیر به صورت حراج در جلوی مغازه نبودیم و این موضوع چند وقتی است در منطقه رواج یافته است.

نظارت مسئولان کم است

شهروند دیگری از نظارت کم مسئولان امر برای برخورد با این پدیده غیربهداشتی انتقاد کرد و گفت: شیر از جمله مواد غذایی فاسد شدنی است و حراج شیرهای پاستوریزه در سطح خیابانها، سلامت شهروندان را به خطر می اندازد.

جعفر رضایی عنوان کرد: عرضه شیرهای پاکتی در فصل گرما و به صورت غیربهداشتی در جلوی مغازه ها و سطح پیاده روها و سکوت مسئولان در برخورد با این پدیده جای تامل دارد.

به هر روی توزیع و عرضه شیر به صورت حراج در سطح شهر، سلامت شهروندان را نشانه گرفته است و نیاز است تا مسئولان استان برای پیشگیری از این اقدام و برخورد با متخلفان این حوزه تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند.

افزایش کیفیت شیرهای تولیدی گلستان از دیگر مسائلی است که مسئولان امر باید به آن توجه کنند تا فروشندگان مجبور نشوند برای فروش این تولیدات، آن را به حراج بگذارند.



سالانه 407 هزار تن شیر در گلستان تولید می شود و این استان با داشتن 3.8 میلیون واحد دامی از قطبهای مهم تولید محصولات دامی در کشور است.