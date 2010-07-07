به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب و در چهارمین روز از دورمقدماتی رقابت‌های هندبال نوجوانان قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی با برگزاری سه دیدار در گروه اول این مسابقات در ابوظبی امارات پیگیری شد.

در دیدارهای شب گذشته تیم ایران در حالیکه نیمه اول را با نتیجه 20 بر 16 از تیم ژاپن عقب بود با جبران گل‌های عقب افتاده جریان بازی را به سود خود تغییر دهد و در نهایت با نتیجه 34 بر 33 از سد تیم ژاپن بگذرد. هندبالیست‌های نوجوان ایران اولین دیدار خود را در دور مقدماتی این مسابقات با پیروزی برابر لبنان به پایان برده بودند و شکست ژاپن دومین برد آنها محسوب می‌شود.

در دیگر رقابت‌های شب گذشته نتایج زیر بدست آمد:

کره جنوبی38- لبنان 18

عراق 21- قطر 26

امروزچهارشنبه دو تیم بحرین وچین تایپه و دو تیم عربستان و قزاقستان از گروه دوم به مصاف هم می‌روند. برنامه دیدارهای پنجشنبه شب هم بدین ترتیب است:

ایران- کره جنوبی

ژاپن- عراق

لبنان- قطر

تا این زمان رده‌بندی تیمهای حاضر در دور مقدماتی بدین ترتیب است:

گروه A :

1- کره جنوبی 4 امتیاز تفاضل گل 45، 2- ایران 4 امتیاز تفاضل گل 23، 3- قطر 4 امتیاز تفاضل گل 25، 4- ژاپن بدون امتیاز، 5- عراق بدون امتیاز، 6- لبنان بدون امتیاز

گروه B:

1- امارات 4 امتیاز، 2- عربستان 2 امتیاز، 3- بحرین 2 امتیاز، 4- قزاقستان بدون امتیاز، 5- چین تایپه بدون امتیاز

چهارمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی جام جهانی از 12 تا 24 تیرماه در ابوظبی امارات برگزار می‌شود.