اردوغان رحلت علامه فضل الله را به سید حسن نصرالله تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، رجب طیب اردوغان شب گذشته با سید حسن نصرالله تماس [تلفنی] برقرار کرد. وی درگذشت علامه محمد حسین فضل الله را به دبیر کل حزب الله تسلیت گفت.

اردوغان در این گفتگو با خانواده علامه فضل الله و ملت لبنان ابراز همدردی کرد. سید حسن نصرالله نیز متقابلا از مواضع ترکیه در قبال قضیه فلسطین قدردانی کرد.

علامه فضل الله از چند ماه پیش از اوضاع نابسامان جسمی رنج می برد. وی هفته گذشته برای درمان در بیمارستان بهمن بیروت بستری و روز جمعه دچار خونریزی شدید داخلی شد. وی یکشنبه 13 تیر در سن 75 سالگی در بیمارستان به لقاء الله پیوست.

حزب الله لبنان به مناسبت درگذشت این عالم فقید سه روز عزای عمومی اعلام کرد.