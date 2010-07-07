قم رتبه سوم عملکرد مسکن مهر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده شامگاه سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان قم که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: با ارزیابی⁯های انجام شده تا 9 تیرماه امسال، قم در زمینه درصد جذب کل تسهیلات بانکی پرداخت شده در طرح مسکن مهر و همچنین در زمینه پی⁯سازی، اسکلت و سقف، سفت کاری و نازک کاری این پروژه در رتبه سوم کشوری قرار گرفته است.



وی ادامه داد: در سال گذشته حرکت رو به جلوی برخی تعاونی⁯ها کند بود که با بررسی موضوع و اجرای برنامه⁯هایی، پیشرفت⁯های خوبی حاصل شده است.



غلامزاده با اشاره به برخی مشکلات و موانع پیش روی مسکن مهر در استان قم خواستار مساعدت بیشتر مسئولان برای فراهم⁯کردن زیرساختهای این پروژه شد.



ایجاد 300 تعاونی مسکن مهر در قم



مدیرکل تعاون استان قم نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت⁯های انجام شده در زمینه مسکن مهر پرداخت و اظهار داشت: 92 هزار و 330 نفر در سایت تعاون برای بهره⁯مندی از مسکن مهر ثبت نام کردند که مدارک اولیه 82 هزار نفر آماده شد که از این تعداد 49 هزار نفر شرایط سه گانه مسکن مهر را دارا بودند و به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدند.



علیرضا جوانمردی ادامه داد: از بین معرفی شدگان به سازمان مسکن و شهرسازی، 39 هزار نفر ساماندهی شدند که از این تعداد 24 هزار نفر در قالب تعاونی⁯ها ساماندهی شدند.



وی گفت: 300 تعاونی مسکن مهر نیز در قالب هشت اتحادیه در استان قم ایجاد شده است.