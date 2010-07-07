قم رتبه سوم عملکرد مسکن مهر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده شامگاه سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان قم که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: با ارزیابیهای انجام شده تا 9 تیرماه امسال، قم در زمینه درصد جذب کل تسهیلات بانکی پرداخت شده در طرح مسکن مهر و همچنین در زمینه پیسازی، اسکلت و سقف، سفت کاری و نازک کاری این پروژه در رتبه سوم کشوری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته حرکت رو به جلوی برخی تعاونیها کند بود که با بررسی موضوع و اجرای برنامههایی، پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
غلامزاده با اشاره به برخی مشکلات و موانع پیش روی مسکن مهر در استان قم خواستار مساعدت بیشتر مسئولان برای فراهمکردن زیرساختهای این پروژه شد.
ایجاد 300 تعاونی مسکن مهر در قم
مدیرکل تعاون استان قم نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در زمینه مسکن مهر پرداخت و اظهار داشت: 92 هزار و 330 نفر در سایت تعاون برای بهرهمندی از مسکن مهر ثبت نام کردند که مدارک اولیه 82 هزار نفر آماده شد که از این تعداد 49 هزار نفر شرایط سه گانه مسکن مهر را دارا بودند و به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدند.
علیرضا جوانمردی ادامه داد: از بین معرفی شدگان به سازمان مسکن و شهرسازی، 39 هزار نفر ساماندهی شدند که از این تعداد 24 هزار نفر در قالب تعاونیها ساماندهی شدند.
وی گفت: 300 تعاونی مسکن مهر نیز در قالب هشت اتحادیه در استان قم ایجاد شده است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار قم گفت: استان قم در زمینه وضعیت عملکرد اجرای مسکن مهر طی شش ماه گذشته از رتبه 29 به رتبه سوم رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده شامگاه سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان قم که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: با ارزیابیهای انجام شده تا 9 تیرماه امسال، قم در زمینه درصد جذب کل تسهیلات بانکی پرداخت شده در طرح مسکن مهر و همچنین در زمینه پیسازی، اسکلت و سقف، سفت کاری و نازک کاری این پروژه در رتبه سوم کشوری قرار گرفته است.
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