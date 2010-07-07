به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا در نخستین نشست مدیران فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور با اشاره به ضرورت اهمیت موضوع جنگ نرم گفت: دشمن امروز با آموزه‌های خودمان به عرصه تهدید نرم وارد میدان شده است از این رو مسئولان فرهنگی دانشگاهها باید واقعیات را بهتر و آشکارتر در نظر بگیرند.

وی شیوع تفکراتی با موضوعات عرفانهای انحرافی در دانشگاهها را یکی از این تهدیدات نرم دانست و گفت: البته این مسئله در دانشگاههای ما گسترده نیست اما همین مقدار اندک نیز به خودی خود تهدید است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به جنگ نرم در حوزه اجتماعی افزود: جنگ نرم در این حوزه دانشجویان را درگیر آسیبهای اجتماعی از قبیل مواد مخدر و قرصهای روانگردان می‌کند به طوریکه در برخی خوابگاهها دانشجویان مبتلا به آن هستند.

وی با اشاره به تحولات سیاسی و فرهنگی اخیر در کشور گفت: در یک سال گذشته کشورمان درگیر تحولات عظیم سیاسی و فرهنگی بود اما دانشگاهها در گذر از این بحران پیشگام بودند به طوریکه اگر این تحولات در سالهای گذشته اتفاق می‌افتاد، دانشگاهها پر تب و تاب تر از همیشه درگیر فضا می‌شدند.

دارا افزود: با اخلاصی که دانشجویان در دانشگاه‌ها دارند ما با کمترین مشکلات این دوران را پشت سر گذاشتیم.

وی گفت: از مدیران فرهنگی دانشگاهها تقاضا می شود که گزارش برنامه یک ساله خود را به ما اعلام کنند که ما با توجه به بودجه اختصاص یافته بودجه‌هایی را برای اجرای برنامه‌ها اعلام ‌کنیم.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم همچنین به تقسیم بندی مناطق فرهنگی دانشگاهها در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه وزارت علوم اشراف کاملی نسبت به مناطق فرهنگی دانشگاهها نداشت، 5 منطقه فرهنگی در دانشگاهها ایجاد شد که با ایجاد این مناطق، دبیران مناطق فرهنگی می‌توانند ما را در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها کمک کنند.

دارا با تاکید بر اینکه دستاوردهای حوزه فرهنگ مانند دیگر حوزه‌ها ملموس نیست گفت: کار در حوزه فرهنگی مثل کار در حوزه عمرانی نیست ما مسئولان فرهنگی مکلف هستیم نهایت تلاش و بهترین برنامه‌ها را در حوزه فرهنگ مبتنی بر هویت ایرانی و اسلامی داشته باشیم.

وی افزود: تجربه 30 ساله جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در حوزه‌های فرهنگی حاکی از این است که تلاش‌های ما در حوزه فرهنگ بی‌ثمر نمانده اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است که اکنون نیازمند افزایش آگاهی و بصیرت بیش از گذشته در دانشگاهها هستیم.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به وظیفه مسئولان فرهنگی دانشگاهها گفت: ماموریت ما مطالعه، پژوهش و تحقیق در جهت افزایش آگاهی‌ در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی است.

دارا همچنین به موضوع علوم انسانی اشاره کرد و گفت: همچنین نقش‌آفرینی در تبیین حوزه علوم انسانی بر عهده ما مسئولان فرهنگی است که کرسی‌های آزاداندیشی بهترین زمینه برای فراهم کردن این موضوع است.