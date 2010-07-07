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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۱۹

خواهر دوقلو جای خواهرش درکنکور شرکت کرد!/ جاسازی موبایل توسط داوطلب

خواهر دوقلو جای خواهرش درکنکور شرکت کرد!/ جاسازی موبایل توسط داوطلب

رئیس سازمان سنجش با رد هرگونه مشکل درباره لو رفتن و فروش سئوال در کنکور 89گفت: تخلف از نوع فروش سئوالات نداشتیم اما با مشکلات اندکی در زمینه برگزاری کنکور مواجه شدیم که می توان به حضور یک خواهر دوقلو در کنکور امسال به جای خواهرش اشاره کرد.

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به طور کلی با اعمال شیوه شخصی سازی در کنکور امسال و بر اساس اعلام مسئولین وزارت اطلاعات که در برگزاری کنکور همکاری کردند امسال تنها 5 درصد مسائل و مشکلاتی که هر سال در برگزاری کنکور پیش می آمد رخ داد.

وی اظهار داشت: موارد مشکل زایی که در کنکور امسال به وجود آمد انگشت شمار بود که با تمامی آنها برخورد شد.
 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره جزئیات بیشتر مسائل پیش آمده در کنکور 89 گفت: این مشکلات به هیچ عنوان در حد سئوال لو رفتن و فروختن سئوال نبوده اما سوء استفاده های جزئی اتفاق افتاده که جلوی آنها گرفته شده مانند اینکه کسی به جای دیگری در جلسه کنکور حاضر شده است از این موارد بود. به عنوان مثال یک خواهر دوقلو در کنکور امسال به جای خواهرش که داوطلب بود در جلسه حضور پیدا کرد که با وی برخورد شد.
 
وی اظهار داشت: همچنین جاسازی گوشی موبایل در بدن داوطلب مشاهده شد که باز هم مسئولین متوجه این تخلف شدند.
 
سرورالدین با اشاره به زمان آغاز به کار نرم افزار تقلب یاب کنکور به مهر گفت: نرم افزار تقلب یاب همزمان با اصلاح پاسخنامه ها کار خود را آغاز می کند این نرم افزار با مشاهده پاسخنامه هایی که 70 درصد و بالاتر مشابه هستند، تقلب را شناسایی می کند.
 
وی گفت: تا پایان روز گذشته پاسخنامه داوطلبان از تمامی حوزه ها واصل شد و از امروز قرنطینه دوم ما برای تصحیح پاسخنامه شروع به کار می کند.
کد مطلب 1113686

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