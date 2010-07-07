اعتیاد تزریق مرگ در شریانهای جامعه است

سرهنگ بهمن نورالهی با ابراز نگرانی از روند رو به رشد اعتیاد در بین جوانان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ضروری است با یک عزم عمومی و راسخ خانواده ها و دستگاهها نگاه ویژه ای به معضل مواد مخدر با بکارگیری راهکارهای پیشگیری از اعتیاد داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه خانواده ها به جوانان، عنوان کرد: ضروری است خانواده به روابط فرزندان دقیق تر شده و با فراهم کردن شرایط تفریحات سالم و با نشاط و تقویت باورهای دینی از سقوط فرزندان به اینگونه منجلاب ها جلوگیری کنند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان ضمن هدار نسبت به حضور جوانان در پارتی های شبانه، خاطر نشان کرد: گاهی اوقات، واقعیات پشت پرده بعضی از مهمانیها نگران کننده است و در بعضی موارد با استعمال انواع مواد مخدر همراه می باشد.

سرهنگ نورالهی ادامه داد: همچنین استعمال قرصهای اکستازی عموما در این گونه مجالس منجر به افت سطح سدیم خون و نیز بالا رفتن حرارت بدن و ایجاد عطش شدید در فرد شده و در عمده موارد با توهمات خطرناکی همراه می باشد.

وی با تاکید بر اینکه ارگانهای مختلف مبارزه با مواد مخدر می بایست برنامه ریزی دقیقی در خصوص کسب اخبار مربوط به عوامل ورود، تهیه و توزیع مواد مخدر داشته باشند، یادآور شد: همچنین دستگاههای فرهنگی و آموزشی نیز باید سطح آموزش و آگاهی عمومی جامعه را در بحث مضرات سوء مصرف مواد مخدر ارتقا دهند.

" معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان یا یادآوری اینکه فرد معتاد اولین کسی است که از اعتیاد خویش به لحاظ جسمی آسیب می بیند و سپس به خانواده و جامعه آسیب می رساند، عنوان کرد: اعتیاد موجب می شود که فرد مقام و منزلت خود را از دست بدهد و اطرافیان، او را فردی غیر قابل اعتماد و بی احترام بشمارند.

سرهنگ نورالهی با تاکید بر اینکه جامعه ای که افراد آن در دام اعتیاد اسیر شده اند جامعه ای بیمار و عقب افتاده محسوب می شود، خاطر نشان کرد: جوانان، سرمایه های یک کشور و مغزهای متفکر آینده در جهت سازندگی و پیشرفت کشور محسوب می شوند بنابر این حفظ و مصون ماندن جوانان از مواد مخدر در جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه والدین باید نظارت غیر محسوس بر روابط فرزندان خویش داشته و اجازه حضور فرزندشان را در هر محفل ناشناخته ای ندهند، یادآور شد: مهمترین اقدام در این زمینه آموزش مسائل دینی، مذهبی و آشنایی با آثار سوء مصرف مواد مخدر و عواقب ویرانگر آن می باشد.