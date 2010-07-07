عملکرد نیروی انتظامی در توسعه امنیت اجتماعی مطلوب بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کائیدی عصر سه شنبه در جلسه تعاملی که در فرماندهی انتظامی شهرستان پلدختر برگزار شد ، در سخنانی اظهار داشت: در جریانات بعد از انتخابات شاهد عینی تلاش مثبت و دلسوزانه نیروی انتظامی در مقابل اغتشاشگران بودیم.

وی با تشکر از تلاش و زحمات نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت عمومی، بیان داشت: در جریان آشوب های پس از انتخابات، شاهد عینی تلاش و عملکرد کارکنان نیروی انتظامی بودیم که به خاطر حفظ و حراست از جان و مال مردم با اخلاص عمل کردند.

فرماندار شهرستان پلدختر نیز از عملکرد نیروی انتظامی در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی و ارتباطی که با سایر نهاد ها و ادارات شهرستان داشته ابراز خرسندی کرد و بیان داشت: از نظر امنیتی و برقراری نظم و امنیت با توجه به حجم گستردگی حوزه استحفاظی این شهرستان و موقعیت جغرافیایی که روزانه حدود 80 هزار نفر مسافر غیر بومی و جمعیت شناور علاوه بر جمعیت خود شهرستان تردد یا توقف می کنند، ممکن است آسیب ها و مشکلاتی نیز به همراه داشته باشد که خوشبختانه نیروی انتظامی موفق عمل کرده است.

فریدون رشیدی خاطر نشان کرد: خوشبختانه نیروی انتظامی پاسخگوی برقراری نظم و امنیت بوده چرا که برابر آمار های موجود این شهرستان از امن ترین نقاط استان لرستان و شهر های همجوار می باشد.