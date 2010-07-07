اختلاف نظر در مورد ضریب نفوذ اینترنت در ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون امور مجلس رئیس جمهوری امروز دوشنبه در همایش توسعه کاربردهای شبکه اختصاصی دولت با انتقاد از ضریب نفوذ اینترنت در کشور طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات گفت: ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما تنها 11 درصد است که طبق اعلام سازمان جهانی مخابرات این مقدار 50 درصد کمتر از متوسط جهانی است.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در همین همایش سخنرانی کرد نسبت به اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور واکنش نشان داد و گفت: برابر اعلام مجامع بین‌المللی ضریب نفوذ اینترنت در کشور 9/34 درصد است اما از نظر شاخصهای آمادگی دیجیتالی در وضعیت مناسبی نیستیم.

ارائه آمارهای تا این حد متناقض از سوی دو مقام دولتی این فکر را بر می انگیزد که کدامیک از این دو اطلاعات صحیح است.

با نگاهی به آمارهای بین المللی می توان به اطلاعات متفاوت دیگری دست یافت. برای مثال گزارش ITU نشان می دهد که جمعیت ایران تا سپتامبر 2008 برابر با 65 میلیون و 875 هزار و 223 نفر بوده است که از این تعداد 23 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند و ضریب نفوذ اینترنت بر طبق این گزارش پایان نیمه نخست سال 2008 برابر با 9/34 درصد بوده است.

همچنین آمار IWS نشان می دهد که تا سپتامبر 2009 جمعیت کشورمان برابر 66 میلیون و 429 هزار و 284 نفر بوده که از این تعداد 32 میلیون و 200 هزار نفر کاربر اینترنت بوده اند بنابراین تا سپتامبر 2009 ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان برابر با 5/48 درصد بوده است و ایران از این نظر در رتبه یازدهم دنیا قرار داشته است.

با مراجعه به صفحات انگلیسی زبان سایت دانشنامه آزاد آنلاین جهانی ویکی پدیا می توان چنین توضیحاتی را مشاهده کرد: جمعیت ایران حدود 70 میلیون نفر است که 56 درصد آن را جمعیت زیر 25 سال تشکیل می دهد. تا سال 2008 بیش از 52 هزار دفتر روستایی خدمات ارتباطی در روستاهای سراسر این کشور به ارائه خدمات اینترنتی و مخابراتی می پرداختند و به همین دلیل این کشور موفق شد گواهینامه ویژه سازمان بین المللی یونسکو را برای ارائه خدمات مخابراتی به فضاهای روستایی دریافت کند.

تا پایان این سال (2008) بیش از 18 میلیون کاربر اینترنت (بیش از 23 میلیون کاربر با محاسبه کاربران کافی نت ها و ادارات) در ایران وجود داشته اند که ضریب نفوذ اینترنت را به 66/33 درصد رسانده است.

تا پایان سال 2009 بازار ارتباطات ایران با گردش مالی 2/9 میلیارد دلار چهارمین بازار بزرگ خاورمیانه در این بخش بوده است.

به گزارش مهر، روزنامه McClatchy در گزارشی که حدود یکماه قبل و در دوم ژوئن 2010 منتشر کرد در خصوص وضعیت اینترنت در کشورمان نوشت: اینترنت در سال 1994 وارد ایران شد و از بیش از یک دهه قبل کافی نت ها در بسیاری از شهرهای ایران گشایش یافتند. امروز، تعداد کاربران اینترنت در این کشور 26 میلیون نفر محاسبه شده اند و کاربران ایرانی اینترنت 50 درصد از کاربران تمام خاورمیانه را تشکیل داده اند. زبان فارسی چهارمین زبان رایج وبلاگ نویسی در دنیا است.

همچنین در گزارشی که خبرگزاری مهر در 28 دی 1388 منتشر کرد آمده است: بر اساس آخرین گزارشهای رسمی ITU در آن زمان ایران با ضریب نفوذ اینترنت 34 درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار گرفت و براساس شاخص اینترنت پرسرعت، جایگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داد.

از سویی دیگر، سایت آمریکایی Right Side News در گزارشی که در 21 مارس 2010 و به مناسبت نوروز درباره ایران نوشت، ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان را به "نقل از اطلاعات رسمی دولت" 1/11 درصد اعلام کرد.



حال در اینجا ذکر این سئوال ضروری می نماید که آیا مشکل کشورمان تعداد کاربران و ضریب نفوذ اینترنت است یا سرعت بسیار پایین آن؟

در حقیقت گزارشی که خبرگزاری مهر در 9 خرداد 1389 از نتایج آخرین تست سرعتی که به واسطه وب سایت Speedtest.net در خصوص رتبه بندی سرعت اینترنت مصرف کنندگان خانگی دنیا صورت گرفته است منتشر کرد نشان می دهد که سرعت متوسط اینترنت کاربران خانگی در کره جنوبی برابر با 31/34 مگابیت بر ثانیه است و این کشور با 37 میلیون و 475 هزار و 800 هزار کاربر و ضریب نفوذ 3/77 از کل جمعیت 48 میلیون و 508 هزار و 972 نفری رتبه اول را از نظر سرعت اینترنت دارد، درحالی که کاربران ایرانی اینترنت که رتبه اول در خاورمیانه را به خود اختصاص داده اند تنها با متوسط سرعت 61/0 مگابیت بر ثانیه پس از ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه، جزایر ترک و کایکاس در رتبه 144 قرار گرفته اند.