اقدامات درمانی انجمن وسواس مورد تایید وزارت بهداشت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی افزود: با توجه به اینکه تاکنون نشستهای کارشناسی و اعتراضات علمی متعددی درباره اقدامات درمانی انجمن وسواس شده است، اینگونه اقدامات این انجمن مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

وی با اشاره به اعتراض انجمن علمی روانپزشکی کشور و سایر انجمنهای علمی دیگر به اقدامات درمانی انجمن وسواس در قالب اعلام نظر به وزارت بهداشت دراین خصوص، اظهارداشت: البته برچیدن بساط میتینگ های این انجمن در برخی اماکن و مداخلات اینگونه در مباحث درمانی در حوزه وظایف وزارت بهداشت نیست و باید مراجع ذیصلاح در این باره اقدام کنند.

زفرقندی افزود: علاوه بر اینکه هیچ دانشگاه و مجمع علمی این اقدامات انجمن وسواس را مورد تایید قرار نداده، پرونده‌ای از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این خصوص به مراجع ذیصلاح برای تصمیم گیری مقتضی ارجاع شده است.

وی، اقدامات انجمن وسواس در شهرستانها را نیز با پیگیری سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور قابل تعقیب دانست.