پیروزی پرسپولیس در دومین دیدار تدارکاتی/ پای آرفی بالاخره به گل باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که برای برپایی اردوی تدارکاتی عازم آلمان شده است، سه شنبه شب در دومین دیدار تدارکاتی خود در این اردو به مصاف تیم منتخب دورتموند رفتند و موفق شدند میزبان خود را با نتیجه 5 بریک از پیش رو بردارند.

برای تیم پرسپولیس در این بازی اشپیتم آرفی (35)، هادی نوروزی (48)، رضا نورمحمدی (53)، محمد نوری (62 و 69) گلزنی کردند و تک گل تیم منتخب دورتموند نیز در دقیقه 75 به ثمر رسید.

تیم پرسپولیس در نیمه اول دیدار مقابل منتخب دورتموند با ترکیب رحمان احمدی، سپهر حیدری، مدافع برزیلی، تیاگو فراگو، امیرحسین فشنگچی، مجتبی شیری، علیرضا محمد، حسین بادامکی، مازیار زارع، اشپیتیم آرفی و یک مهاجم بورکینافاسویی به میدان رفت.

ترکیب این تیم را در نیمه دوم نیز علیرضا حقیقی، رضا نورمحمدی، شیث رضایی، حمیدرضا علی‌عسگر، امیرحسین فشنگچی، سامان آقازمانی، محمد نوری، سیدمحمد منصوری، غلامرضا رضایی، هادی نوروزی و یک مهاجم ساحل‌عاجی تشکیل می دادند.

امیرحسین فشنگچی تنها بازیکنی بود که در هر دو نیمه در ترکیب پرسپولیس قرار گرفت. مهدی الحایی و شهریار وفایی نیز در این دیدار به میدان نرفتند.