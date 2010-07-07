تدوین 150 برنامه اوقات فراغت در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور شامگاه سه شنبه در جلسه تخصصی اوقات فراغت که با حضور امام جمعه شیراز و مدیران استان فارس برگزار شد افزود: از دستگاه های مختلف نیز تقاضا شده که از این موارد، برنامه های مورد سلیقه دستگاه خود را اعلام کنند تا در پی آن حمایتهای ستاد ساماندهی امور جوانان استان را داشته باشند.

وی در این رابطه ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از موازی کاری نیز بیان کرد: یکی از آسیبهای حوزه اوقات فراغت در برخی مواقع موازی کاری است یا اینکه برخی دستگاه ها کاری غیر از وظایف خود را انجام می دهند.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس با اشاره به اهمیت نقش خانواده ها در حوزه اوقات فراغت نیز بیان کرد: باید خانواده ها نقش خود را در حوزه اوقات فراغت جدی بگیرد چراکه طی این مدت خانواده ها چنین نقشی را جدی نگرفته و تصور می کنند تصدی گری دولت در این بخش باید بسیار جدی باشد.

وی با اشاره به دیگر مسائل مربوط به اوقات فراغت نیز بیان کرد: در عین حال اطلاع رسانی نیز یکی از موارد مطرح شده در این خصوص است که طی تحقیقاتی که صورت گرفته حدود 70 درصد از جوانان اعلام کرده اند که از برنامه های اوقات فراغت مجموعه ها بی اطلاع هستند.

میانگین زمان فراغت در فارس سه ساعت است

حجت الاسلام اسماعیل پور با اشاره به ساعات فراغت جوانان بیان کرد: در استان فارس میزان زمان فراغت به طور میانگین سه ساعت است.

وی گفت: اما وقتی این میزان فراغت را در کنار ابزارها می گذاریم آمارها چندان مناسب نیستند و باید گفت بالا بودن میزان فراغت جوانان یک فرصت جدی است.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس با تاکید بر اینکه بخشی از کار در حوزه فراغت به حوزه ارزشیابی فعالیتها اختصاص یافته، متذکر شد: در این خصوص دستگاه های برتر فعال در این حوزه و دستگاه های کم کار اعلام خواهند شد.