اوباما خواستار ازسرگیری مذاکرات مستقیم سازش طی سه ماه آینده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "بنیامین نتانیاهو" روز گذشته در دیدار با "باراک اوباما" علاوه بر گفتگو درباره برنامه هسته ای ایران رئیس جمهوری آمریکا را متقاعد کرد که مذاکرات سازش را با فلسطینی ها از سرمی گیرد.

رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با نتانیاهو در کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران گفت: روابط میان آمریکا و اسرائیل استوار است که این مسئله امنیت ملی، منافع استراتژیکی ما و از همه مهمتر مجموعه ارزشهای مشترک میان تل آویو و واشنگتن را شامل می شود.

اوباما در این دیدار همچنین بر تعهدات آمریکا در قبال امنیت رژیم اسرائیل تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی ازسرگیری مذاکرات مستقیم سازش در خاورمیانه طی سه ماه آینده را خواستار شد.

همچنین با وجود همکاری شفاف ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، اوباما در ادامه سیاست خصمانه خود علیه این کشور به نتانیاهو وعده داد که ایالات متحده همچنان به فشارهای خود علیه ایران برای پایبندی این کشور به تعهدات بین المللی و توقف برنامه هسته ای خود ادامه می دهد.

رئیس جمهور آمریکا اخیرا در راستای تحت فشار گذاشتن ایران به خاطر پیگیری برنامه های هسته ای صلح آمیز خود تحریمهای یکجانبه و خصمانه کشورش علیه ایران را که پیشتر به تصویب کنگره رسیده بود، امضا کرده که این تحریم ها بیشتر بخش انرژی را مورد هدف قرار داده است.