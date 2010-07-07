به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس کرمان قرار بود سه شنبه شب و در دومین دیدار تدارکاتی اش در اردوی ترکیه برابر تیم لیگ برتری آنتالیا اسپور قرار بگیرد اما برای جلوگیری از مصدومیت بازیکنان کادر فنی این تیم از انجام این دیدار جلوگیری کرد.

سامان موسوی سرپرست تیم فوتبال مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر اظهار داشت: به علت اینکه بازیکنان در دوران بدنسازی قرار دارند و کادر فنی نگران مصدومیت آنها بود، تصمیم گرفتیم این بازی را لغو کنیم.

وی ادامه داد: با لغو این دیدار، عصر سه‌‎شنبه تنها تمرین کردیم و امروز چهارشنبه هم دو جلسه تمرین دیگر را برگزار خواهیم کرد و پنجشنبه از طریق استانبول به ایران باز می گردیم.

سرپرست تیم فوتبال مس کرمان همچنین تاکید کرد: اردوی بسیار خوبی را در ترکیه پشت سرگذاشتیم و با توجه به جذب بازیکنان مطرح و آمادگی بالای بازیکنان قطعا در لیگ دهم یکی از مدعیان قهرمانی خواهیم بود.