تابارز: به اروگوئه می بالم / فورلان مصدوم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکار تابارز پس از شکست 3 بر 2 اروگوئه در مرحله نیمه نهایی، گفت: به تیمم افتخار می کنم. آنها همسطح با هلند بازی کردند و شما نمی توانستید بیش از این از بازیکنان من بخواهید. ما در حالی که کسی انتظار نداشت تا این مرحله از رقابت ها بالا آمدیم. اینها مرهمی است بر زخم شکست.

اروگوئه از سال 1970 تا به حالا به مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی راه پیدا نکرده بود. این تیم در سال های 1930 و 1950 به عناوین قهرمانی رقابت های جام جهانی دست پیدا کرده است.

تابارز گفت: اگر قرار بود ما با یک راه به هلند ببازیم، آن، همین راه بود. ما شکست را پذیرفتیم چرا که حریف ما در گلزنی بهتر بود. من می دانستم که بازیکنان تکنیکی هلند در هر موقعیتی می توانند گل بزنند.

سرمربی اروگوئه با بیان اینکه گل دوم هلند در موقعیت آفساید به ثمر رسید، گفت: گل دوم هلندی ها آفساید بود و چه بسا اگر داور این گل را رد می کرد، بازی به نحوی دیگر رقم می خورد.

تابارز در پایان در خصوص تعویض دیه گو فورلان گفت: فورلان از ابتدای بازی دچار مصدومیت بود و با درد بازی می کرد. او برای این بازی آمادگی 100 درصد را نداشت.