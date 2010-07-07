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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

در آذربایجان غربی؛

301 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای خود کفایی اختصاص یافت

301 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای خود کفایی اختصاص یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی از اختصاص 301 میلیارد و 500 میلیون ریال جهت اجرای طرحهای خود کفایی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال حسین زاده صبح چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ماکو افزود: این میزان اعتبار برای اجرای بیش از دو هزار طرح خودکفایی برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد استان هزینه می شود.

وی بیان داشت: تا پایان امسال با بهره برداری از این طرحها برای بیش از دو هزار نفر از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد استان شغل مولد و دائم ایجاد می شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی با بیان اینکه از آغاز خدمات دهی کمیته امداد تا پایان آذرماه سال گذشته تعداد 19 هزار و 460 طرح خود اشتغالی اجرا شده، اظهار داشت: با اجرای این تعداد طرح در استان برای 48 هزار و 650 نفر شغل ایجاد شده است.

در این جلسه اصغر محسن وند به عنوان رئیس جدید کمیته امداد ماکو معرفی و از تلاشها و زحمات حمید سبزیکاری رئیس قبلی این کمیته تقدیر شد.
 

کد مطلب 1113715

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