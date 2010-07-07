دادگاهی در کانادا یک ایرانی تبار را به 10 سال زندان محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه آنتاریوی کانادا یک ایرانی تبار 36 ساله را در مورد 9 اتهام وارده بر وی مبنی بر تلاش برای انتقال تجهیزاتی که می توان از آنها در فعالیت هسته ای استفاده کرد، مجرم شناخت.

این فرد ایرانی تبار متهم است که سعی داشته تجهیزاتی همانند مبدل های فشار را از طریق دبی به ایران منتقل کند.

این فرد که نام وی "محمود یادگاری" اعلام شده در آوریل سال 2009 به اتهام خودداری در کسب مجوز برای صادارت کالاهایی که کاربرد دو منظوره دارند بازداشت شده بود.

به موجب حکم قابل تامل دادگاه وی به تحمل 10 سال زندان و پرداخت 500 هزار دلار جریمه به ازای هریک از مواد تخلف خود است.