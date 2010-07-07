آغاز پرداخت بودجه مترو در سال 89 / ترخیص واگن های متوقف شده در گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: در این جلسه اعتبارات مورد نیاز برای توسعه شبکه ریلی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین مقرر شد طی جلسه ای با مدیران شهرداری تهران، خواسته های آنان نیز اعلام شود.

وی همچنین از آغاز اجرایی شدن تخصیص بودجه 100 میلیاردی مترو در سال 89 خبر داد و گفت: به دنبال بررسیهایی که مجمع نمایندگان تهران در بازدید از عملکرد مترو داشت، مصمم شدیم تا تعهدات تخصیص نیافته را پیگیری و به سر انجام برسانیم. یکی از این اقدامات، اجرایی کردن بودجه سال 89 بود.

اسماعیل کوثری ادامه داد: طبق مصوبه ای که از سوی دولت ابلاغ شده بود، مقدمات پرداخت بودجه سال 89 به مترو آغاز شد و بانکها نیز برای پرداخت این بودجه دست به کار شدند. با دریافت این مبلغ ، شرکت مترو تهران قادر خواهد بود واگنهای خریداری شده را که در گمرک متوقف شده اند، ترخیص کرده و با ظرفیت بیشتری از ایستگاهها استفاده کند.

این نماینده تهران که مناطق 13 و 14 شهر تهران را مورد نظارت قرار می دهد، از آغاز چند پروژه جدید در این مناطق خبر داد و گفت: تعریض خیابان پیروزی یکی از مهمترین اقداماتی است که در منطقه 13 اجرا خواهد شد. همچنین یکی دیگر از مشکلات مناطق مذکور، موضوع وقف است که با پیگیری های صورت گرفته امیدوار به کسب نتایج خوبی هستیم.



