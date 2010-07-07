نصراله قادری درباره شکلگیری سازمان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: حقیقت این است که نمیدانیم هدفمان از شکل دادن سازمان تئاتر چیست؟ آیا این سازمان قرار است مثل سازمانهایی همچون سازمان بنادر و کشتیرانی باشد یا سازمان ملی جوانان؟ آیا با تشکیل این سازمان تئاتر محدودتر نخواهد شد؟ اما قطعا به واسطه رشدی که به لحاظ کمی و کیفی در دنیای تئاتر پیش آمده شکل اداره فعلی تئاتر با ادارهکل هنرهای نمایشی پاسخگو نیست.
رییس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران شکلگیری سازمان تئاتر و یا معاونت هنرهای نمایشی را تنها راه برای برون رفت از مشکلات و معضلات فعلی تئاتر ندانست و خاطرنشان کرد: سینمای ایران دارای معاونت سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ولی نه تنها مشکلات و معضلاتش از تئاتر کمتر نیست بلکه بیشتر هم هست. ما اگر بخواهیم تئاتر را در حالت اداری گستردهتر کنیم باعث خواهیم شد که بوروکراسی اداری و کارمندان بیشتر و هنرمندان محدودتر شوند.
قادری برنامه ریزی درست برای تئاتر را یک امر مهم و ضروری دانست و تأکید کرد: برای رسیدن به برنامه ریزی درست اول باید تئاتر در جامعه جدی گرفته شود. متأسفانه تئاتر در جامعه ما جدی گرفته نشده و آن را قبول ندارند. تئاتر در جامعه ما فقط برای جور شدن هفت هنر مورد استفاده قرار گرفته است. اگر به تئاتر به عنوان مقولهای فرهنگی نگاه شود دیگر مشکلات و معضلات فعلی تئاتر وجود نخواهند داشت.
کارگردان نمایش "کریستال تاور" هر حرکتی را که باعث رشد تئاتر در ایران و کم شدن معضلات هنرمندان تئاتر شود را مبارک دانست و درباره قدرت تجمیع کردن امکانات و بودجه نهادهای مختلف در خصوص تئاتر توسط سازمان تئاتر تصریح کرد: آیا ما توانستهایم جایی مثل وزارت آموزش و پرورش، بسیج، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و سازمانها و نهادهای دیگر را در خصوص تئاتر به تجمیع برسانیم که سازمان تئاتر هم بتواند این کار را بکند؟ اگر سازمان تئاتر بتواند چنین تجمیعی را میان امکانات و بودجههای مختص تئاتر در سازمانها و نهادهای مختلف ایجاد کند حرکت مناسبی است.
هنرمندان و سازمان تئاتر/
قادری: سازمان تئاتر اگر به تجمیع امکانات منجر شود مفید است
رییس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران معتقد است به واسطه رشد کمی و کیفی دنیای تئاتر شکل اداره فعلی تئاتر ایران پاسخگو نیست.
نصراله قادری درباره شکلگیری سازمان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: حقیقت این است که نمیدانیم هدفمان از شکل دادن سازمان تئاتر چیست؟ آیا این سازمان قرار است مثل سازمانهایی همچون سازمان بنادر و کشتیرانی باشد یا سازمان ملی جوانان؟ آیا با تشکیل این سازمان تئاتر محدودتر نخواهد شد؟ اما قطعا به واسطه رشدی که به لحاظ کمی و کیفی در دنیای تئاتر پیش آمده شکل اداره فعلی تئاتر با ادارهکل هنرهای نمایشی پاسخگو نیست.
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