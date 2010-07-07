صعود اشنایدر و روبن در جدول گلزنان / "ویا " در صدر جدول شریک پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نخستین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی داوید ویا از اسپانیا و وسلی اشنایدر با پنج گل صدرنشین جدول گلزنان است. جدول گلزنان مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به شرح زیر است:



5 گل

داوید ویا (اسپانیا) و وسلی اشنایدر (هلند)

4 گل

میروسلاو کلوزه و توماس مولر (آلمان)، گونزالو هیگواین (آرژانتین)، دیه گو فورلان (اروگوئه) و روبرت ویتک (اسلواکی)

3 گل

لوییز فابیانو (برزیل)، آساموا جیان (غنا)، لوییز سوارز (اروگوئه) و لاندن داناوان (آمریکا)

2 گل

روبینیو و الانو (برزیل)، لی چونگ یونگ و لی چونگ سو (کره جنوبی)، ساموئل اتوئو (کامرون)، لوکاس پودولسکی (آلمان)، کارلوس ته‌وز (آرژانتین)، خاویر هرناندز (مکزیک)، آلوارو پریرا (اروگوئه)، کیسوکه هوندا (ژاپن)، برت هولمن (استرالیا)، آرین روبن (هلند)، کالو اوچه (نیجریه) و تیاگو (پرتغال)

یک گل

رائول میرلس، سیمائو سابروسا، هوگو آلمیدا، لیدسون و کریستیانو رونالدو (پرتغال)، جیوانی فن برونکهورست، رابین فان پرسی، کلاس یان هونتلار و درک کویت (هلند)، آنتونیو دی ناتاله، فابیو کوالاریا، دانیله ده روسی و وینچنزو یاکوینتا (ایتالیا)، دیدیه دروگبا، یحیی توره، اندری روماریچ و سالومون کالو (ساحل عاج)، آنتولین آلکارس، انریکه ورا و کریستین ریوروس (پاراگوئه)، آرنه فردریش، مسعود اوزیل و کاکائو (آلمان)، سیفیوه شابالالا، بونگانی خومالو و کاتلگو آمفلا (آفریقای جنوبی)، رودریگو میلار، ژان بوسهخور و مارک گونزالز (شیلی)، روبرت کورن، والتر بیرسا و زلاتان لیوبیانکیچ (اسلوونی)، جرمن دفو، متیو آپسون و استیون جرارد (انگلیس)، یان دال توماسون، نیکلاس بنتنر و دنیس رومدال (دانمارک)، گابریل هاینزه، مارتین دی میکلیس و مارتین پالرمو (آرژانتین)، وینستون رید و شین اسملتز (نیوزلند)، مایکل بردلی و کلینت دمپسی (آمریکا)، کیون پرنس بوآتنگ و سالی علی مونتاری (غنا)، پارک جی سونگ و پارک چو یونگ (کره جنوبی)، میلان یوانوویچ و مارکو پانتلیچ (صربستان)، مایکون و خوان (برزیل)، یاسوهیتو اندو و شینجی اوکازاکی (ژاپن)، دیمیتریس ساپینیدیس و واسیلیس توروسیدیس (یونان)، بلانکو و رافائل مارکز (مکزیک)، فلورنت مالودا (فرانسه)، کمیل کوپونک (اسلواکی)، آندرس اینیستا (اسپانیا)، یاکوبو آیوگبنی (نیجریه)، گلسون فرناندز (سوئیس)، جی یون نام (کره شمالی) و تیم کاهیل (استرالیا)