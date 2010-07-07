خلیلیان یکشنبه در مجلس / واردات ربطی به وزارت جهادکشاورزی ندارد

سید بهلول حسینی در گفتگو با مهر گفت: یکشنبه هفته آینده جلسه ای با حضور وزیر جهادکشاورزی ، برخی معاونان ریاست جمهوری، نایب رئیس مجلس، اعضای کمیسیون کشاورزی و برخی نمایندگان دیگر کمیسیونهای تخصص مجلس برگزار می شود تا درباره طرح استیضاح بحث و گفتگو شود.

وی افزود: بنده در مجلس با برخی نمایندگان به صحبت پرداختم و آنها کمی نسبت به استیضاح تغییر عقیده داده اند.

حسینی با بیان اینکه با گفتگو می توان مشکلات را رفع کرد، اظهارداشت: در حال حاضر به دلیل طرح تحول اقتصادی بدنه دولت با موضوع و مشکلات مختلفی روبروست که با گذر زمان و اجرای برنامه ها می توان از این مراحل عبور کرد.

معاون امور مجلس و حقوقی وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی وزارتخانه ای بسیار وسیع است و مشکلات خاص خود را دارد، ضمن اینکه واردات نیز ربطی به این وزارتخانه ندارد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان موافق استیضاح تنها به کلی گویی در این خصوص پرداخته اند، گفت: موضوع هایی که نمایندگان به آن اشاره داشتند، نوعی کلی گویی بود که در اغلب موارد مسئولیت آنها تنها بر عهده وزارت جهادکشاورزی نیست.

حسینی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، پرداخت نشدن حقوق گندمکاران برعهده وزارت بازرگانی است و نمی توان آن را متوجه وزیرجهادکشاورزی دانست.

معاون امور مجلس و حقوقی وزیر جهادکشاورزی اظهارداشت: در این مرحله نیازی به استیضاح وزیر جهادکشاورزی نیست زیرا مسئولیت مشکلات مطرح شده تنها بر عهده وزیر نیست، به همین دلیل فعلا طرح استیضاح نیمه مسکوت می ماند تا پس از جلسه یکشنبه تصمیم گیری نهایی در مورد آن انجام شود. وی پیش بینی کرد که وزیر جهاد کشاورزی استیضاح نمی شود.