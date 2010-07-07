وقوع یکی از نادرترین رویدادهای نجومی/ اخترواره ای یک ستاره را می بلعد

به گزارش خبرگزاری مهر، این خسوف اخترواره ای می تواند تنها اختفای ستاره ای قرن جاری باشد که امکان رصد آن با چشم غیرمسلح نیز وجود دارد. آنچه هنگام خورشید گرفتگی رخ می دهد می تواند برای یک اخترواره، اجرام سنگی یا فلزی که بقایای شکل گیری منظومه خورشیدی به شمار می روند نیز رخ دهد.

در حالی که ردیابی اخترواره های کوچک کاری بسیار مشکل است، تا کنون تقریبا چهارصد هزار اخترواره با ابعادی از چند صد کیلومتر تا چند متر ردیابی شده اند. بیش از 6 هزار و 500 نمونه از آنها اجرام نزدیک به زمین به شمار می روند که می توانند برای سیاره خطر ساز بوده و با آن برخورد کنند و متناسب با ابعادشان خسارتهای کم و زیادی به زمین وارد آورند.

در حالی که یک اخترواره بسیار ریزتر از آن است که بتواند خورشید را بپوشاند یکی از آنها گاه و بیگاه در مقابل یکی از بیشمار ستاره های آسمان شب قرار گرفته، نور آن را مسدود کرده و منجر به بروز اختفای ستاره ای خواهد شد.

از آنجایی که اخترواره ها بسیار سریع حرکت می کنند این پدیده تنها چند ثانیه به طول خواهد انجامید و معمولا ستاره پنهان شده به اندازه ای کم نور است که تنها با کمک تلسکوپ می توان آن را مشاهده کرد.

اما به گفته آژانس فضایی اروپا طی رویداد روز 8 جولای ستاره دلتا مارافسای (Delta Ophiuchi) که با چشم غیر مسلح نیز قابل دید بوده و چهارمین ستاره درخشان صورت فلکی مارافسای (Ophiuchus) نیز به شمار می رود به واسطه عبور اخترواره "روما " که وسعتی برابر 50 کیلومتر دارد از دید پنهان خواهد شد.

این به آن معنی است که پدیده اختفا تنها در مسیری به طول 50 کیلومتر قابل دیدن خواهد بود که از روی مرکز اروپا، اسپانیا و جزایر قناری عبور خواهد کرد.

از آنجایی که اخترواره ها به جز چند نمونه خاص، بسیار کوچکتر از آن هستند که بتوان آنها را با کمک تلسکوپهای زمینی مورد بررسی قرار داد، اختفای ستاره ای یکی از راه های مستقیم برای اندازه گیری ابعاد چنین اجرامی به شمار می رود. زمانی که چند رصد گر چنین پدیده ای را با کمک دوربین تصویربرداری و بر اساس زمان بندی دقیق به ثبت می رسانند می توانند از زمان به ثبت رسیده از پدیده برای تعیین شکل اخترواره استفاده کنند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، از آنجایی که دانشمندان سرعت اخترواره ها را می دانند، مدت زمانی که اختفا به طول خواهد انجامید می تواند نشان دهنده وسعت اخترواره باشد، این اطلاعات به اخترشناسان امکان می دهد شکل و ابعاد اخترواره را بازسازی کنند.