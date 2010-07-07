آخرین عکسهای مجموعه "ملکوت"/ تصویربرداری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه تلویزیونی به تهیهکنندگی محسن شایانفر تهیه شده و یکی از گزینههای شبکه دو برای پخش در ماه رمضان است.
مجموعه تلویزیونی "ملکوت" در 26 قسمت تهیه میشود که هم اکنون 40 درصد از تصویربرداری آن به پایان رسیده و گروه در لوکیشنی واقع در اتوبان ارتش مشغول ضبط هستند.
آهو خردمند، صدرالدین حجازی، کتانه افشارنژاد، بهرام فرزام، عارف لرستانی و ابوالفضل شاه کرم نیز به تازگی به جمع بازیگران قبلی این مجموعه پیوستند. "ملکوت" به زندگی مرد متمولی به نام حاج فتاح میپردازد که در روزهای اول ماه رمضان تصادف کرده و در بیمارستان بستری میشود.
همزمان با تصویربرداری این سریال، بهنام ابطحی ساخت موسیقی "ملکوت" را آغاز کرده و روح الله انصاری نیز مشغول تدوین همزمان کار است. همچنین معتمدی نیز جلوههای ویژه کار را انجام میدهد.
در این مجموعه محمدرضا شریفی نیا،پروانه معصومی، احمد نجفی، رضا رویگری، علی دهکردی، کوروش تهامی، نیما شاهرخ شاهی، رز رضوی، مهشید افشارزاده، فریبا متخصص، غلامرضا علی اکبری، منوچهر آذری، ترلان پروانه، ابوالفضل شاه کرم، احمد عباسقلی، امیر شجاعی، عباس عرفانی، لادن سلیمانی، سارا احمدیان و ایرج نوذری نیز حضور دارند.
دیگر عوامل سازنده "ملکوت" عبارتند از ناظر کیفی: علیرضا افخمی، مدیر برنامهریزی: مجید موثق، دستیاراول کارگردان: منصور وثوقی، مدیر تولید:مهدی بدرلو، مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، صدابردار: محمد شیوندی، مشاور مذهبی: سیدمجید میرمیران، طراح صحنه و لباس: حسین عالینژاد، موسیقی متن: بهنام ابطحی، جلوههای بصری: امیررضا معتمدی، تدوین: روحالله انصاری، طراح گریم: محمدرضا توسلی، عکاس: رسول صفیزاده و هماهنگی تولید و روابط عمومی: داود یارندپور.
نظر شما