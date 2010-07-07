3200 واحد صنعتی در آذربایجان غربی جواز تاسیس دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، ناصر پور بقا در جریان بازدید از طرحهای صنعتی شهرستان خوی افزود: این طرحها با مجموع سرمایه گذاری 86 هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی برای 80 هزار نفر اجرا می شوند.

وی با بیان اینکه طی دو سال آینده 249 طرح صنعتی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری می شود، بیان داشت: از این تعداد 125 واحد صنعتی در زمینه های کانی فلزی و غیرفلزی و شیمیایی که هم اکنون از هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند، تا پایان سالجاری آماده افتتاح می شوند.

رئیس اداره صنایع سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای ساخت و تجهیز این واحدهای صنعتی چهار هزار و 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده، اظهار داشت: با بهره برداری از آنها برای سه هزار و 800 نفر در بخش صنعت استان شغل ایجاد می شود.

به گفته پوربقا هم اکنون 124 طرح صنعتی دیگر نیز در استان با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در حال اجراست که تا دو سال آینده با بهره برداری از آنها برای سه هزار و 460 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

