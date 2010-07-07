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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

برگزاری پنجمین دوره رقابت های والیبال ساحلی کشور در بناب

برگزاری پنجمین دوره رقابت های والیبال ساحلی کشور در بناب

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال آذربایجان شرقی اعلام کرد: طی روزهای 22 تا 24 تیرماه جاری پنجمین دوره رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کشور در بناب برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرج الله فرج اللهی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پنجمین دوره رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کشور جام سرداران شهید آذربایجان و انتخابی تیم ملی در زمینهای والیبال ساحلی بناب برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت والیبال آذربایجان شرقی افزود : بناب یکی از شهرستان‌های آذربایجان شرقی به علت بهره‌مندی از آب و هوای معتدل از امکانات مناسب طبیعی برای برگزاری رقابت‌های والیبال ساحلی برخوردار است و طی سال‌های اخیر چند بار میزبانی مسابقات استانی و یک دوره رقابتهای قهرمانی کشور را عهده‌دار بوده است .

به گفته فرج الهی، در چهارمین مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور در بناب به تیم های برتر مبلغ 50میلیون ریال جایزه در نظر گرفته شده است.

مهر ماه سال گذشته چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور جام سرداران شهید آذربایجان و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بناب با قهرمانی رحمان رئوفی و رضا نائینی از تیم بانک کشاورزی پایان یافته بود.

در چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور در بناب 18 تیم حضور داشتند

کد مطلب 1113748

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