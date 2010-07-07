مجتمعهای فرهنگی تفریحی ویژه بانوان در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پلدشت، اکرم زیب ارزانی صبح چهار شنبه در کارگروه خانواده و بانوان پلدشت افزود: در قالب مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی در تمامی شهرستانهای این استان مجتمعهای فرهنگی تفریحی ویژه بانوان احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه برای احداث هر یک از این مجتمع ها چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد، بیان داشت: همچنین بیش از 20 برنامه فرهنگی ویژه بانوان در استان اجرا می شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی اظهار داشت: تاکنون در هشت شهرستان استان این برنامه ها اجرا شده که در بقیه شهرستانها نیز تا پایان امسال اجرایی خواهند شد.

