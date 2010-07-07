80 درصد بناهای پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد میر شفیعی صبح چهارشنبه در بازدید خبرنگاران از پروژه های شهری مشهد افزود: با توجه به اینکه پایتخت معنوی ایران سالانه پذیرای بیش از 25 میلیون زائر از اقصی نقاط جهان است توجه به بافت های فرسوده امری ضروری است.

وی با بیان اینکه در بافت های فرسوده دخالت ها زیاد است اظهار داشت: هر اقدامی در جهت رفاه زائرین انجام گیرد موجب ثواب و رضایت مندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

میر شفیعی با اشاره به اینکه ازسال 1355 تا 1375 جمعیت مشهد سه برابر شده است تصریح کرد: پیش بینی میشود این آمار تا سال 1400 به حدود چهار میلیون نفر دیگر افزایش یابد.

وی تعداد زائران وارد شده در سال 74 به مشهد را حدود یک میلیون نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد هم اکنون به 25 میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود تعدا زائرانی که تا سال 1404 به مشهد وارد شوند در سال حدود 40 میلیون نفر باشد.

میر شفیعی گفت: به غیر از زائرینی که از سراسر استانهای کشور به مشهد سفر می کنند پایتخت معنوی ایران سالانه پذیرای 800 تا یک میلیون مسافر خارجی است.

وی تاکید کرد: وجود مشکلات متعدد باعث تقلیل خدمات به زائران خواهد شد.

سخنگوی سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، طرح نوسازی اطراف حرم را بالغ بر 360 هکتار عنوان کرد و گفت: 60 هکتار مربوطه با آستان قدس و 300 هکتار دیگر مربوط به بافت پیرامون اطراف حرم است.

وی با بیان اینکه در بافت قدیم شش درصد سرانه سبز وجود داشته است گفت: با انجام پروژه های متعدد در بافت فرسوده هم اکنون این سرانه به 9.6 دهم درصد افزایش یافته است.

میر شفیعی در ادامه به نتایج مثبت طرح برای زائران اشاره کرد و گفت: در اطراف طرح در سطح یک در چهار طبقه منهای ساختمان پارکینگ دیده شده است.

وی تاکید کرد: همچنین برای اقامت زائران امکان وجود تخت برای 120 هزار نفر در طول یک شبانه روز فراهم شده است.

وی افزود: همچنین امکان خدمات به 60 هزار نفر به طور روزانه در طرح پیش بینی شده است.

میر شفیعی همچنین در خصوص خانواده های کم بضاعت اظهار داشت: بعضی از زائرین که به مشهد سفر می کنند کم درآمد و نیازمند اسکان در مکانی کم درآمد هستند که برای اسکان این افراد 10 هزار تخت در فاز مطالعاتی دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه علاقه مردم به زیارت زیاد است تاکید کرد: همه تلاش ها در جهت خدمات رسانی بیشتر به زائران حرم مطهررضوی است به گونه ای که در فاز نخست طرح یک هزار واحد طراحی شده و در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: طرح نوسازی و بهسازی اطراف حرم رضوی تا کنون 38 درصد پیشرفت داشته است.

میر شفیعی ادامه داد: برای اتمام کل طرح نیاز به هفت هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار دیگر است که از این مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان برای خدمات عمومی است.

وی بابیان اینکه طرح ردیف بودجه پایدار و مشخص شده ای ندارد گفت: دولت در تعیین بودجه کمکی نکرده است و این موضوع در حالی است که تمام دستگاههای کشوری باید به طرح و کمبود منابع مالی که مهمترین مشکل طرح است دغدغه داشته باشند.

سخنگوی سازمان مجری طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گفت: اگر به همین منوال پیش رویم طرح را سال 97 می بندیم.

میر شفیعی ادامه داد: 94 پروژه سرمایه گذاری در طرح توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در ایام نوروز از نمایشگاه دائمی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 20 هزار نفر بازدید کردند.