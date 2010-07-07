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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

سرهنگ هاشمی:

رانندگی بی محابای ایرانیان با خودروهای ناایمن داخلی تعجب آور است

رانندگی بی محابای ایرانیان با خودروهای ناایمن داخلی تعجب آور است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در شرایطی که خودروهای تولید داخل تجهیزات ایمنی لازم را ندارند نمی‌دانیم چگونه رانندگان این همه بی محابا به رانندگی می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید هادی هاشمی صبح چهارشنبه در اولین کارگاه آموزش ترافیکی کارکنان ادارات دولتی گفت: هر روز در کشور بیش از سقوط یک هواپیما، تصادفات تلفات جانی داریم که هم مردم و هم مسئولان این مرگ تدریجی را قبول کرده‌اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به حرکات غیرمتعارف رانندگان در کشور گفت: رانندگان منهای تخلفات رانندگی‌ که هر روزه در رانندگی مرتکب می‌شوند، 12 حرکت غیرمتعارف را نیز انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: انسان موجودی پیچیده است که متناسب با شرایط حالتهای مختلفی به خود می گیرد و انجام دو کار همزمان در حین رانندگی مانند استفاده از تلفن همراه موجب می‌شود تا توانایی فرد در کنترل وسیله نقلیه در زمانهای بحرانی کاهش یابد.

سرهنگ هاشمی با اشاره به وضعیت ایمنی خودروهای کشور گفت: خودروهای تولید داخل تجهیزات ایمنی لازم را ندارند بر همین اساس نمی‌دانیم چگونه رانندگان این همه بی محابا به رانندگی می‌پردازند.

وی تصریح کرد: نصب تجهیزات ایمنی از جمله ترمز ای بی سی و کیسه هوا برای تامین امنیت و سلامت رانندگان امری ضروری است اما در کشور برخی از شرکتهای خودروسازی اقداماتی را انجام می‌دهند که تعجب همگان را بر می‌انگیزند که از جمله آن نصب ترمز ای بی اس تنها در چرخ‌های جلوی خودروها است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به آموزش کارکنان دولت گفت: امروز اولین کارگاه در زمینه آموزش رفتار ترافیکی کارکنان دولتی و غیردولتی با حضور پرسنل چها دستگاه دولتی آغاز شد که امیدواریم در پروسه زمانی دو ساله تمامی کارکنان دولتی و غیردولتی این آموزشهای ترافیکی را سپری کنند.

وی افزود: در این کارگاه تکنیکهایی برای برخورد و کاهش تلفات، آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی، آداب رانندگی، آموزش تعمیر و نگهداری خودرو و نحوه رانندگی تدافعی به آنان ارایه می‌شود.

سرهنگ هاشمی گفت: راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با همکاری معاونت ترافیک شهرداری آموزش رانندگان خودروهای عمومی را نیز در تهران آغاز کرده است. 

کد مطلب 1113758

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