نصب نخستین سیستم آبگرمکن خورشیدی در کولاب همدان

محمد تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه انرژی خورشیدی عظیم ترین منبع انرژی در جهان است که پاک، ارزان و بی پایان بوده و در تمام مناطق کشور قابل استحصال است، اظهار داشت: آبگرمکن های خورشیدی از طریق جذب انرژی خورشید توسط صفحات جاذب خود عمل می کنند و راندمان گرمایشی آنها بالاست.

تبریزی با بیان اینکه نصب سیستم خورشیدی مجهز به سیستم کنترل هوشمند برای تامین آب گرم سرویس بهداشتی بلوار کولاب انجام شده است، افزود: این سیستم به دو مخزن 200 لیتری مجهز است.

وی با اشاره به اینکه در این سیستم آبگرم در تمام ساعات شبانه روز در مخزن دوجداره و عایق حرارتی که دمای آب را تا سه روز بدون تغییر دما حفظ می کند نگهداری می شود، اظهار داشت: با استفاده از این سیستم می توان هزینه های مصرف گاز، گازوئیل و برق را بطور چشمگیری کاهش داد که این امر در پروژه های بزرگ ملموس تر خواهد بود.

وی از نصب دو دستگاه دوش حمام و نصب شیر مخلوط آب سرد و گرم در سرویس های بهداشتی این بلوار خبر داد و گفت: راه اندازی این سیستم 50 میلیون ریال هزینه دربر داشته است.

تبریزی افزود: هزینه های نگهداری و تعمیرات این سیستمها بسیار پائین است زیرا هیچ قطعه متحرکی نداشته و طول عمر کارکرد سیستمهای استاندارد و با کیفیت فنی بالا تا 20 سال میرسد .

شهردار منطقه یک همدان در توضیح نحوه کار این سیستم گفت: این سیستم دارای دو سنسور سنجش دماست که یکی در ورودی و دیگری در خروجی برای روشن و خاموش شدن پمپ به کار می رود به نحوی که یک سنسور در داغترین نقطه سیستم و دیگری در سردترین نقطه نصب است.

وی گفت: با استفاده از این تابع فرمان روشن و خاموش شدن پمپ در زمان مناسب که انرژی قابل جذب در سیستم وجود دارد صادر می شود و زمانی که اختلاف دمابین دو سنسور کلکتور و مخزن بیش از هشت درجه باشد پمپ روشن شده و زمانی که این اختلاف به 2 درجه برسد پمپ خاموش می شود.

تبریزی با بیان اینکه : لوله کشی های انجام شده در این سیستم نیز pvc و عایق حرارتی است، ادامه داد: در این سیستم برای جلوگیری از یخ زدگی اب در فصل زمستان از ضد یخ در عایق محافظ آن استفاده شده است و مخزن ها دارای عایق حرارتی است که با فوم تزریقی تهیه شده است.

وی با تاکید بر استفاده صحیح از این سیستم به لزوم همکاری و مشارکت مردم در نگهداری تجهیزات شهری اشاره کرد و گفت: استفاده صحیح از این امکانات طول عمر آنها را افزایش می دهد.