توسعه شهر اصفهان صلاح نیست / آبرسانی به 40 روستا با تانکر

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان مظفر حاجیان صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به درخواست شورای شهر برای الحاق شهر بهارستان به اصفهان افزود: ‌در این خصوص شورای شهر به عنوان مقدمه می‌تواند سخن به میان آورد اما مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص نیست زیرا پس از تصویب هر دو شورای شهر یک فرایند باید در این خصوص دنبال شود تا در نهایت موضوع تصویب شود.

وی با اشاره به مخالفت فرمانداری اصفهان در این خصوص اظهار داشت:‌ فلسفه ایجاد شهرهای جدید در حاشیه اصفهان به این سبب بود که سرریز جمعیت شهری اصفهان به این سمت هدایت شوند که این موضوع با الحاق شهرهای جدید به اصفهان در تضاد است.

حاجیان در این خصوص به فاصله و مسافت طولانی میان این دو شهر اشاره کرد و اظهار داشت: ‌در بین شهر اصفهان و بهارستان روستاهای زیادی قرا گرفته است که در محدوده شهر اصفهان و شهر بهاستان قرار ندارد.

فرماندار اصفهان یکی از دلایل اصرار برخی برای تحقق این الحاق را در این دانست تا در نهایت زمینهای این شهر در چنگال آنها افتاده و آن را تحت مدیریت خودشان اداره کنند.

وی تصریح کرد: در اصفهان بافت فرسوده و زمینهای بلاتکلیف بسیاری وجود دارد که می‌توان در این عرصه فعالیت کرد و با توجه به این دو مورد مشکلات درون شهر قابل حل شدن است.

160 هکتار از زمین‌های ملی از دست زمین‌خواران آزاد شد

فرماندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از آزاد شدن 160 هکتار از زمین‌های ملی از دست زمین‌خواران در سال جاری خبر داد و افزود: ‌این زمین‌ها اکنون به منابع ملی بازگشته و در حال حاضر نزدیک به 64 هکتار دیگر نیز در حال طی مراحل قضایی است.

وی ادامه داد: ‌انتظار می‌رود تا با انجام چنین حرکتهایی توجه همه به سمت مبارزه با زمین خواری جلب شود.

جریان فاضلاب در کوچه‌های "روشن شهر"

فرماندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بافت شهر روشن شهر گفت: در این منطقه مردم از مشکل فاضلاب بسیار رنج می‌برند چنانچه در برخی مناطق آب فاضلاب در کوچه‌ها جاری است.

حاجیان ادامه داد:‌ در این منطقه به سبب سنگلاخی بودن منطقه امکان حفر فاضلاب وجود ندارد و اکنون مردم این نقطه از شهر در وضعیت بدی به سر می‌برند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: جهت رفع این مشکل اکنون نزدیک به 200 میلیون تومان بودجه به شرکت آب و فاضلاب پرداخت شده تا طرح مطالعاتی لازم در خصوص رفع این مشکل را انجام و ظرف مدت کوتاهی مشکل مردم این منطقه نیز رفع شود.

40 روستای شهر اصفهان با تانکر آبرسانی می‌شود

فرماندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آب شرب در اصفهان گفت: در حال حاضر در شهر اصفهان نزدیک به 40 روستا با تانکر آبرسانی می‌شود.