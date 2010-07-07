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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

واقعیت یا حاشیه‌سازی/

پیشنهاد 500 هزار یورویی ایران به "نوولینو"/ سامپدوریا یا ایران

پیشنهاد 500 هزار یورویی ایران به "نوولینو"/ سامپدوریا یا ایران

یک پایگاه اینترنتی ایتالیایی از پیشنهاد 500 هزار یورویی فدراسیون فوتبال ایران برای به خدمت گرفتن "والتر نوولینو" خبر داد. این در شرایطی است که تیم ملی فوتبال کشورمان باید از چند روز دیگر اردوی تدارکاتی خود را با افشین قطبی در اتریش آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که از ابتدا هم به نظر می رسید مسئولان فدراسیون فوتبال ایران نتوانند به همکاری خود با افشین قطبی ادامه دهند، سایت "توتو مرکاتو" خبری را بر روی خروجی خود قرار داده که مذاکره فدراسیون فوتبال ایران با "والتر نوولینو" ایتالیایی را تایید می کند.

برپایه این گزارش، نوولینو که سابقه مربیگری تیم های پروجا، ناپولی، سامپدوریا، تورینو و رجینا را در کارنامه دارد، از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران پیشنهادی 500 هزار یورویی دریافت کرده و گفته در خصوص آن فکر می کند. این در حالی است که او از سوی تیم سری آ سامپدوریا هم مورد توجه واقع شده و باید از این میان، یکی را انتخاب کند.

نوولینو 57 ساله چند روز از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران فرصت خواسته تا پاسخ نهایی خود را اعلام کند.

تیم ایران که از راهیابی به رقابت های جام جانی 2010 بازماند، خود را برای مسابقات جام ملت های آسیا که در قطر برگزار می شود، آماده می کند.

کد مطلب 1113769

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