روسیه برای رها کردن کشورهای مشترک المنافع از یورو و دلار تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نزاویسیمایا گازتا، کارشناسان غیر وابسته معتقدند که این شعار عوام پسندی است که بدون توجه به جنبههای مثبت و منفی استفاده مستقیم از پرداختها به ارزهای ملی مطرح شده است.
به نوشته این روزنامه، بالاخره روبل به اندازه دلار ناپایدار است، به خصوص در شرایط کنونی. استفاده از ارزهای ملی هنوز از نظر اقتصادی موجه نشده است. اگر این کار به صورت تصنعی انجام شود، همانند تشکیل اتحادیه گمرکی به ناکامی خواهد کشید.
آلکسی کودرین وزیر دارایی روسیه روز جمعه گذشته طی سخنانی در مجمع بین المللی سرمایهگذاری در یالتا (کریمه، به کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع پیشنهاد کرد نرخ برابری مستقیم ارزهای ملی خود را معرفی کنند و در آینده همه پرداختها را بدون ارتباط با یورو و دلار انجام دهند.
کودرین یادآوری کرد که ما اکثراً مجبوریم همه قیمت ها را با استفاده از یورو و دلار محاسبه کنیم. وی گفت که فهرست اطلاعات مالی که کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع با هم مبادله می کنند، باید گسترش یابد تا دورنمای ارزهای آنها روشنتر شود. همچنین باید قوانین ملی را به گونهای اصلاح کرد که شرکت های کشورهای مختلف بتوانند به هر ارز جامعه مشترک المنافع با هم تجارت کنند.
نزاویسیمایا گازتا در ادامه می نویسد : این بار اول نیست که وزیر دارایی روسیه این اندیشه را اعلام میکند که در واقع تازگی ندارد.
در اکتبر سال 2009 در اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع در کیشینف برنامه ضد بحرانی تصویب شد که بر اساس آن قرار بود گروه کاری در زمینه استفاده از ارزهای ملی تشکیل شود. کارشناسان به تجربه موجود پرداختهای غیر دلاری بین کشورهای جامعه مشترک المنافع استناد کرده بودند.
در آوریل سال 2010 کودرین تأکید کرد که کار جدی در این زمینه انجام میشود. وی یادآور شد که بیش از نیمی از پرداختها بین بلاروس و روسیه به روبل روسی صورت میگیرد. وی گفت: خود شرکتها این شیوه پرداخت را انتخاب کردند و استفاده از روبل را برای خود مفید دانستند.
وی تأکید کرد که بر همین اساس می توان در آینده نزدیک به خرید و فروش مستقیم ارزهای جامعه مشترک المنافع بدون اتکا بر نرخ یورو و دلار پرداخت.
ولی کارشناسان غیر وابستهای که نقطه نظر خود را با "نزاویسیمایا گازتا" در میان گذاشتند، معتقدند که این شعار بدون توجه به مزایای مستدل و واقعی استفاده از نرخ برابری مستقیم ارزهای جامعه مشترک المنافع مطرح شده است.
در همین رابطه، آلکسی پاولوف، معاون رئیس اداره تحلیلی شرکت "آربات کاپیتال" در این مورد گفت: در حال حاضر اعتماد به ارزهای اساسی جهانی در حال افت است. پایداری و ثبات آنها سئوالبرانگیز است. واقعاً باید در آینده سیستمی را ایجاد کرد که امکان تبدیل متقابل ارزها بدون توجه به نرخ یورو و دلار را فراهم کند. همین امر باعث میشود که کودرین این پیشنهادها را مطرح کند.
ایگور نیکلایف، مدیر اداره تحلیل راهبردی شرکت FBK معتقد است که وزیر سعی میکند خطرات ارزی را کاهش دهد. تقویت ارزهای ملی از نظر اقتصادی و سیاسی امر مثبتی است. با این حال، با وجود نارضایتی از دلار، کمتر کسی از کاربرد آن دست میکشد. سیستم موجود تبدیل ارزها از طریق دلار برای مدت طولانی جذابیت خود را حفظ خواهد کرد.
کارشناسان خاطرنشان میکنند که استدلال های سیاستمداران به نفع نرخ برابری مستقیم قابل درک است ولی از نظر اقتصادی مستدل نیست. به عنوان مثال، نرخ روبل ثبات ندارد و خود کودرین هم تأکید میکند که نوسانات نرخ روبل همچنان بالا خواهد بود.
کارشناسان مسایل مالی و اقتصادی به یک خطر دیگر اشاره میکنند و آن مقدم بودن سیاست بر اقتصاد است. اگر در زمینه ارزهای ملی هم تصمیم سیاسی اتخاذ شود که با واقعیات اقتصادی سازگاری نداشته باشد، این طرح مانند طرح اتحادیه گمرکی خوب اجرا نخواهد شد. اجرای فوری این اندیشه باعث کاهش تجارت بین کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع و افزایش خطرات ارزی خواهد شد.
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