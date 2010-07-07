"نمایشگاه کتاب در مدرسه" فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی منادی تربیت وابسته به معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیزدهمین دوره طرح "نمایشگاه کتاب در مدرسه" را همزمان با هفته کتاب برگزار می کند.

ناشران سراسر کشور می توانند با ارائه یک جلد از هر نوع کتاب منتشر شده در سال 86 به بعد به دبیرخانه موسسه منادی تربیت در این نمایشگاه شرکت کنند. مهلت ارسال کتابها 7 مرداد‌ماه تعیین شده است.



در این نمایشگاه علاوه بر دانش آموزان700 منطقه آموزش و پرورش کشور، فرهنگیان نیز حضور خواهند داشت و به همین دلیل سطح کیفی مشخصی برای کتابهای ناشران برای این طیف از مخاطب نیز مشخص شده است.

این نمایشگاه با هدف بالا بردن فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان و سهولت در تهیه کتاب برگزار می شود.