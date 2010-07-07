حضور 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور/ آزادی 546 تبعه ایرانی زندانی

حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات معاونت کنسولی ، امور ایرانیان و پارلمانی وزارت امور خارجه برای پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور اظهار داشت: دو اداره کل امور ایرانیان و کنسولی شامل 6اداره سجلات، تابعیت، روادید، اجتماعی، ایرانیان و دانشجویی است که دو اداره ایرانیان و اجتماعی مسئول اصلی رسیدگی به مشکلات ایرانیان مقیم خارج و ایرانیان زندانی به شمار می روند.

546 ایرانی در یک سال آزاد شدند

معاون وزیر خارجه با اشاره به اینکه در دو اداره کل ایرانیان و کنسولی کار روی حمایت و صیانت از اتباع ایرانی در سراسر جهان متمرکز شده است ، تصریح کرد: در یک سال گذشته حداقل 546 ایرانی از زندان های کشورهای مختلف جهان و با پیگیری های صورت گرفته آزاد شده اند.

وی با اشاره به بند ج ماده 46 کنوانسیون وین که به پیگیری های حقوقی و کنسولی وضعیت اتباع اشاره دارد یادآور شد: وزارت خارجه موظف به پیگیری وضعیت و مشکلات ایرانیان مقیم خارج است.

آزادی تعدادی از ایرانیان زندانی

قشقاوی با اشاره به تلاش شبانه روزی وزارت خارجه در رابطه با وضعیت ایرانیان زندانی در خارج گفت: اخیرا 20ایرانی با تلاش های صورت گرفته از زندان های ترکمنستان 12 ایرانی از زندان های عراق آزاد شده اند و به زودی تعدادی از ایرانیان زندانی در امارات نیز آزاد خواهند شد.

وی همچنین از دستورالعمل وزیر امور خارجه برای ملاقات روسای نمایندگی ها با ایرانیان زندانی در خارج به منظور پیگیری وضعیت آنان خبر داد و گفت: این اقدام اثرات بسیار خوبی به دنبال داشته است.

64 ایرانی دربند در امریکا

سخنگوی سابق وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی درباره تعداد ایرانیان زندانی در ایالات متحده امریکا گفت:64 ایرانی در زندان ها امریکا گرفتار هستند البته همه این افراد به دلایل سیاسی زندانی نشده اند برخی از آنان تابعیت امریکایی یا تابعیت دوگانه دارند .

قشقاوی ادامه داد: ما بر اساس وظیفه ذاتی خود برای آزادی تمام ایرانیان زندانی در آمریکا به خصوص کسانی که به دلایل سیاسی در این کشور زندانی هستند یا از دیگر کشورها به امریکا مسترد شده اند اقدام می کنیم.

ربوده شدن امیری مسلم است

معاون امور ایرانیان و کنسولی وزیر امور خارجه در رابطه با آخرین وضعیت شهرام امیری شهروند ایرانی ربوده شده در عربستان تصریح کرد: فیلم هایی که اخیرا منتشر شده نشان داد که نظر ما مبنی بر ربوده شدن ایشان درعربستان درست بوده و ربوده شدن آقای امیری که برای سفر عمره به عربستان رفته قطعی است و در عربستان با تبانی و یا تلاش ویژه نهاد های امریکا در این کشور ربوده شده است.

وی با اشاره به دیدارش با خانواده شهرام امیری گفت: خانواده این شهروند ایرانی با جدیت وضعیت او را دنبال می کنند و پیگیر وضعیت حقوقی او هستند و ماهم در تلاشیم تا هرچه زودتر زمینه خلاصی ایشان فراهم شود.

پیگیری شکایت شهروند ایرانی از سفارت آلمان

قشقاوی در رابطه با پرونده شهروند ایرانی که از سوی ماموران سفارت آلمان مورد ضرب و جرح قرار گرفته نیز بیان داشت:این شهروند ایرانی برای اخذ ویزای یکی از بستگانش به سفارت آلمان مراجعه کرده که در آنجا با برخورد بد مامور آلمانی سفارت مواجه می شود که منجر به صدمه به او شد و ما به محض اطلاع موضوع را پیگیری کردیم و مدیرکل ایرانیان سفیر آلمان را احضار کرد و سفیر عنوان داشت به دلیل اینکه همان شب به ایران سفر کرده از موضوع اطلاعی ندارد اما قول پیگیری داد.

وی افزود:اقدام اتفاق افتاده در سفارت آلمان نسبت به شهروند ایرانی اقدام ناپسندی بود و واکنش سریع وزارت خارجه را در پی داشت و هم اکنون نیز اگر این شهروند قصد پیگیری حقوقی و قضایی موضوع را داشته باشد ما تسهیلات مورد نیاز را فراهم می کنیم.

تداوم پیگیری وضعیت دمیرچیلو و معصومی نژاد

معاون وزیر خارجه در رابطه با آخرین وضعیت دو ایرانی زندانی در ایتالیا با بیان اینکه این دو همچنان در حبس خانگی به سر می برند، گفت:هنوز حکم این دو نفر صادر نشده اما آقای معصومی نژاد یک خبرنگار ایرانی بوده که کارش نیز مشخص است و ما امیدواریم وضعیت ایشان و آقای دمیرچی لو هرچه سریعتر مشخص شود و تلاش ها و پیگیری های حقوقی ایران از طریق اخذ وکیل و تلاش های دیپلماتیک از طریق سفارت ایران در رم و کنسولگری ما در میلان و نیز اقدامات در تهران در دست انجام است تا شاهد آزاد شدن این دو نفر باشیم.

تاسیس چند کنسولگری جدید

وی همچنین از تاسیس 6 یا 7 کنسولگری جدید ایران در اقصی نقاط جهان و در آینده نزدیک خبر داد و گفت: توافقات اولیه برای تاسیس این کنسولگری ها صورت گرفته و بعد ازآغاز اقدام عملیاتی اطلاع رسانی می شود.

قشقاوی با بیان اینکه به زودی همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج با کمک شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برگزار می شود گفت: وزارت خارجه و نمایندگی های ما در خارج از کشور ایرانیان فرهیخته را شناسایی و معرفی کرده اند و ما در این همایش شاهد ورود مغز ها به کشور خواهیم بود.

آمار ایرانیان مقیم خارج

معاون وزیر خارجه در پایان در پاسخ به سئوالی درباره آمار دقیق ایرانیان مقیم خارج با اشاره به اینکه آمار دقیقی وجود ندارد گفت: آماری که ما داریم ناشی از وجود پرونده ها و مراجعات کنسولی هموطنان است و بر این اساس حدود 4 میلیون نفر ایرانی در خارج هستند اما از نظر خود من شخصا فکر می کنم 5میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم.