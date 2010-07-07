مخالفت با ساخت مسجد نشانه ناآگاهی با بنیانهای اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، تظاهرات اسلامهراسها علیه ساخت مسجد در اقصی نقاط کشورهای غربی، نشان دهنده عدم تساهل نه تنها نسبت به اسلام و مسلمانان بلکه نسبت به هرآن چیزی است که با اعتقادات و باورهای غرب متفاوت است.
ادعاهای برخی از افراد متعصب و کوتهبین درباره پیامبر اعظم اسلام(ص) نه تنها کفرآمیز است بلکه نشان دهنده میزان جهل و بیاطلاعی آنها نسبت به اسلام به عنوان دین صلح است. در تعالیم و آموزههای اسلامی همواره تأکید شده است که مسلمان خوب باید به اعتقادات ادیان الهی، پیامبران و کتب مقدس آنها احترام بگذارد.
اظهاراتی که اسلام را با تروریسم مقایسه کرده از سوی افرادی کوتهبین صرفاً با قصد بدنام کردن یک دین صلح آمیز ایراد میشود.
علاوه بر اینها سازمانهای اسلامی به طور پیوسته استفاده از خشونت علیه مسلمانان و غیر مسلمانان را محکوم کردهاند و افراطگرایان که خود را مسلمان میدانند، همتایان مسلمان خود را که از قومیت، ملیت، مذهب و یا دیدگاههای سیاسی متفاوتی برخوردارند و یا صرفاً نمازگزاران بیگناه هستند در کشورهای مختلف به قتل میرسانند و این امر خود نشان دهنده عدم ارتباط افراطگرایی و تروریسم به اسلام است.
تعامل جهانی ادیان، مذاهب و فرهنگها عاملی است که تنوع جهانی را رقم زده و استناد به حملاتی چون یازدهم سپتامبر بهعنوان دستاویزی برای تروریست توصیف کردن مسلمانان نه تنها غیرمنصفانه بلکه از روی جهل و نادانی است.
در حقیقت حملات یازدهم سپتامبر بر تمام مسلمانان و غیرمسلمان تأثیر گذاشت. بسیاری از مسلمانان نیز در این حملات تروریستی خانواده، دوستان و عزیزان خود را از دست دادند، آنها ارزش زندگی بشری را که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته درک میکنند.
در جهان چیزی چون اسلام جنگطلب وجود ندارد درست به همان نحو که مسیحیت یا یهودیت جنگطلب وجود ندارند. اگرچه برخی از افراطگرایان خود را پیرواسلام، مسیحی و یهودیت میدانند اما این افراد دستورات و تعالیم دینی خود را که به هیچ وجه جنگ طلبانه نیست نقض میکنند.
ساخت مرکز و مرکز فرهنگی اسلامی نزدیک به محلی که حملات یازدهم سپتامبر در آن رخ داد یا در هر منطقه دیگری در ایالات متحده و یا اروپا بیحرمتی به یاد افرادی که در حملات یازدهم سپتامبر جان خود را ازدست دادند نیست، بلکه تلاشی برای ادامه راه زندگی از طریق اقدامات صلح آمیز و متساهلانه است.
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