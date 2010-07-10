از دیدگاه اغلب انسان‌شناسان سیاسی همه حوزه‌های زندگی انسانی خصلتی کم و بیش سیاسی دارند و حیات اجتماعی کلاً مجموعه‌ای از روابط قدرت، سلطه و منازعه است.

بررسی روابط قدرت در گروههای زیر ملی در انسان شناسی سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرند

مطالعه روابط قدرت در ساختار خانواده و سازمانهای خویشاوندی، قبیله‌ای و نهادهای مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار است.

بررسی روابط قدرت در گروههای زبانی و نژادی و ساختارهای قبیله‌ای و خانوادگی مورد توجه و علاقه انسان‌شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه و صنعتی شدن به شمار می‌روند.

در واقع تحولات سیاسی و اجتماعی در این کشورها پیوند نزدیکی با این گروهها و ساختارها دارند.

بر این اساس یکی از مسایل مورد توجه در این حوزه مطالعاتی، مسایل مربوط به قومیتها است که در بررسی تحولات سیاسی این کشورها همچنان مورد توجه است و نقش بازی می‌کند.

احساس وفاداری به گروه قومی و عشیره‌ای یا زادگاه و فرهنگ محلی در شرایطی اهمیت و پیامد سیاسی پیدا می‌کند که صف‌بندیهای سیاسی و اختلافات قومی یکدیگر را تشدید و تقویت کنند.

معمولاً گروههای قومی و عشیره‌ای خود را در اتباط با فرهنگ مسلط مورد ارزیابی قرار می‌دهند و عوامل واگرایی و همگرایی آنها در ارتباط با دوری یا نزدیکی آنها با فرهنگ مسلط معنا پیدا می‌کند.

اگر از جنبه عوامل سازنده هویتی به مسأله نگاه کنیم، عناصر سازنده هویتی در گروههای هویتی عناصر را خود در تقابل با فرهنگ مسلط تعریف می‌کند و سعی در تعریف "هویت خودی" در مقابل "هویت دیگری" دارد.

این گروهها تابع ساختار سیاسی- اجتماعی و فرهنگ خاص خویش هستند و خودشان را بر حسب چنان مقولاتی طبقه‌بندی می‌کنند و هویت می‌بخشند. در واقع یکی از مسایل مورد توجه انسان‌شناسان سیاسی بررسی عوامل سازنده هویتی میان گروههای عشیره‌ای و قومی و تأثیر این عوامل در واگرایی یا همگرایی نسبت به مرکز هویتی است.

بررسی نهادهای پیش از دولت مورد توجه انسان شناسی سیاسی است

از موضوعات کلاسیک مورد توجه حوزه انسان‌شناسی سیاسی بررسی نهادهای پیش از دولت است. دولتها در طی تاریخ جانشین واحدهای سیاسی پرشمار و پراکنده‌ای شدند و هر یک ساختارهای و نهادهای بی شماری از دوران پیشادولت را در خود ادغام کردند.

بر این اساس یکی از موضوعاتی که برای انسان‌شناسان سیاسی مورد توجه است، بررسی ویژگی‌های قبایل و چگونگی ورود جماعات انسانی به مرحله دولت است.