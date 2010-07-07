فقط 52 درصد از بنگاه های فارس برای یارانه وام اقدام کرده اند

ابوالحسن حقایقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان ایکه 24 تیر ماه آخرین فرصت برای دریافت یارانه وام بنگاه های زودبازده است، افزود: این امر مربوط به افرادی است که سال 85 وام گرفته اند و تا پایان سال 88 پرداخت وامشان پایان یافته و 15 درصد از اصل وام از طریق یارانه به آنها پرداخت می شود.

وی یارانه بنگاه های زودبازده در سال 85 را 24 میلیارد تومان اعلام و تاکید کرد که اگر متقاضیان برای دریافت یارانه وام خود اقدام نکنند میزان باقیمانده برگشت خواهد خورد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان فارس تصریح کرد: 10 میلیارد تومان از مبلغ 24 میلیارد مذکور باقیمانده است از این رو متقاضیان می توانند برای انجام امور مربوط به دریافت آن به ادارات اجرایی که مجوز خود را دریافت کرده اند مراجعه کنند.